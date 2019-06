Veel vroege vogels bij tweede dag van de Luchtmachtdagen in Volkel: 150.000 bezoekers verwacht

Liefst 150.000 mensen werden zaterdag verwacht bij de Luchtmachtdagen in Volkel. Rond acht uur 's ochtends stond er al een lange rij voor de poort van de vliegbasis. Vrijdag trok het evenement al ruim 95.000 mensen. Het spektakel was zaterdag live te volgen bij Omroep Brabant op de app, site en televisie.

Tientallen shows, explosies, vuur, rook en zelfs bommen. De Koninklijke Luchtmacht haalde vrijdag samen met vele internationale demonstratieteams alles uit de kast. Rond acht uur 's ochtends stond er al een lange rij voor de poort.

File

Vanwege de hoeveelheid bezoekers was het zaterdag al vanaf 's ochtends vroeg erg druk op de wegen rond Volkel. Er stonden lange files. De ANWB waarschuwde rond tien uur voor anderhalf uur vertraging op de N264 van Uden naar Volkel en twee uur op de N277 van Overlangel naar Odiliapeel. "De N277 is veertien kilometer lang en die weg is één lange file geworden", vertelde ANWB-woordvoerster Bianca Damink.

Pas na twaalf uur namen de files af in lengte. Rond een uur waren de problemen echt verleden tijd.

'Wij willen dat lekker horen'

Onder de vroegste vogels op de Luchtmachtdagen waren drie mannen uit Hengelo. "We hebben overnacht in de buurt", vertelde een van hen. Vrijdag waren de drie ook al present. "Dat was echt een hele mooie dag." Zijn buurman knikt: "Wij komen speciaal voor het geluid. Dat heb ik gemist sinds de vliegbasis Twenthe weg is. Wij willen dat lekker horen."

Maar ook al kwam je naar Volkel om te genieten van het geluid van de toestellen, bezoekers werden toch aangeraden om gehoorbescherming mee te nemen. “Anders gaan je oren eraan”, waarschuwde een flight test engineer die op de vliegbasis werkzaam is. “Deze toestellen kunnen goed wat herrie maken.”

Starfighter

Het regenachtige weer leek de bezoekers niet te deren. Al had dit wel gevolgen voor de vliegshows. Die vonden iets later plaats dan oorspronkelijk gepland.

Bezoekers konden in Volkel niet alleen genieten van het geluid en de vliegshows maar ook toestellen bekijken en uitleg krijgen. In een hal op de vliegbasis pronkte bijvoorbeeld een Starfighter. "Dit is een oldtimer, de voorganger van de F16", vertelde Hans van der Werf (73). Hij is een oud-Starfighterpiloot en sleutelt aan dit soort oude vliegtuigen, samen met Joep Schillings (86). Maar is geen gemakkelijke hobby, vertelde Joep. "Het is allemaal compact, hè?', wijst hij. "De apparatuur zit allemaal in de romp."

Vaderdag

Bij de startbaan vond Leo een plekje. Samen met zijn zoon, schoondochter en zijn anderhalf jaar oude kleinzoon bekeek hij daar een vliegshow. "Kijk, dat voorste toestel", wijst hij naar de lucht. "Dat is een Halifax. Die andere, die zo'n herrie maakt, is een Fokker en die derde is een Amerikaans toestel."

Hij stond overduidelijk te genieten. Hij straalt van oor tot oor. "Dit is mijn ideale Vaderdag", vertelde hij enthousiast. "Dit is toch prachtig!"

Live online, op radio en tv

Beelden van de Luchtmachtdagen waren live op Omroep Brabant te zien van negen uur 's ochtends tot vier uur 's middags op televisie en online. Op de radio startte de uitzending al om acht uur.