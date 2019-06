Jan en Sofie Nagelkerke sluiten negende kindje niet uit: 'We hebben het er thuis wel over'

Voor Jan hoeft het niet per se, een negende telg. Maar Sofie zit een nieuw kindje wel zitten. Ze straalt bij het idee van nog een klein Nagelkerkje. "We hebben het er thuis nog wel over", besluit Jan het wat ongemakkelijke moment in de uitzending. "Maar als het Sofie gelukkig maakt, komt er een negende", voegt hij er snel aan toe.

Bekijk de video en lees daarna verder.

De Nagelkerkjes uit Oudenbosch zijn door de KRO-serie 'Een huis vol' erg geliefd. "Mensen maken foto's van ons en spreken ons aan", zegt Sofie. "De kinderen moeten daar nog steeds aan wennen. Het overgrote deel van de reacties is positief. We krijgen zelden kritiek en dat was voor we meededen aan de tv-serie juist andersom."

Basisregels

"We zijn gemakkelijk, maar hebben ook basisregels en daar zijn we consequent in", legt Jan het gemak uit waarmee ze hun gezinsleven leiden. Beide ouders werken en toch eten ze gezamenlijk, staan ze langs de kant van de sportclub en wordt er ook nog gecoacht. Veel kleine gezinnen krijgen dit met moeite voor elkaar. "Daarnaast zijn onze kinderen gezond en echt heel braaf. Dat helpt natuurlijk", zegt Sofie.

Niet alles loopt natuurlijk ideaal bij dit grote gezin. Een vaderdagontbijtje op bed? Jan glundert. Het lijkt hem heerlijk, maar uit zijn lichaamstaal valt op te maken dat het om allerlei redenen nog nooit is gebeurd. Een negende kindje zal een vaderdagontbijtje op bed er niet gemakkelijker maken.