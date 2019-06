De 33-jarige Aswintha is een superster in China, maar ze kennen haar alleen als Disneyfiguur

"Ik ben in Hong Kong een exotisch exemplaar met mijn kroes haar. Loop ik over straat en zitten er zomaar handen in mijn haar om te voelen," vertelt Aswintha Vermeulen uit Den Bosch. Ze speelt al een maand of acht in musicals in Hong Kong. Ze is nog steeds de enige Nederlandse die in een Chinese productie staat.

Aswintha heeft wel flink moeten wennen aan China. "Het zit in kleine dingen die dan net anders zijn. Zo lacht bijna niemand op straat. Ik dacht in het begin dat iedereen verdrietig was. Zodra je ze beter leert kennen zijn ze heel lief en wordt er wel gelachen."

Gek

Nog zo'n verschil is de waanzinnige populariteit van Disney en zijn karakters. "Ze lopen hier gewoon rond als Mickey of Donald. Je kunt je bij ons toch niet voorstellen dat je trots rondloopt als Repelsteeltje", grinnikt ze.

De bedoeling was dat Aswintha een half jaar in de Lion King, ook een Disneyproductie zou spelen. Nu is ze al twee maanden en verschillende rollen in andere voornamelijke Disneyproducties verder. "Musicals zijn hier ook enorm populair." 'Festival of the Lion King' waar haar Chinese avontuur begon loopt al 13 jaar en is daarmee wereldwijd de langst lopende musicalproductie.

"Alle Disneyfiguren worden hier als supersterren behandeld", legt Aswintha uit. "Ik mag mijzelf naar buiten toe niet presenteren als Aswintha. Die kent niemand, maar als Nala in The Lion King word ik hier op handen gedragen. Dat is best raar en wonderlijk tegelijk."

Voorlopig blijft Aswintha nog even aan de andere kant van de wereld. "Ik wil nog reizen naar Thailand en Vietnam. Dat is er door alle drukte nog niet van gekomen. Maar tegelijk mis mijn familie en vrienden. Ik heb al te veel kerstdagen zonder hen beleefd. "

Enige

Waarom ze nog steeds de enige Nederlandse is in een Chinese musical weet ze niet. "Misschien komt het omdat de audities niet in Nederland gehouden worden. Ik heb door toeval destijds auditie in Londen gedaan."

Aswintha wil haar hele leven alles net een beetje anders doen dan anderen. In dat opzicht past het wel dat ze als Nederlandse pioniert in de Chinese musicalwereld. Haar loopbaan startte ooit in de opera, wat ook net even anders is dan die van andere musicalspelers.