'Boeren kunnen meer verdienen zonder dat de consument meer betaalt'

Eten wat er in de buurt geleverd wordt, is de oplossing die de ZLTO aandraagt om boeren beter te betalen. (Foto: archief)

Er zijn manieren om ervoor te zorgen dat de boeren beter betaald krijgen zonder dat de consumenten daar meer voor hoeven te betalen. Dat zegt Mark de Jong van de boerenorganisatie ZLTO. Hij reageert op uitspraken van minister Carola Schouten die vindt dat ons eten te goedkoop is.

Bij de ZLTO wordt al jaren geroepen dat de boer te veel moet leveren voor te weinig geld. "Ik ben heel blij dat nu de minister ook aandacht heeft voor dit probleem", zegt Mark de Jong.

De ZLTO heeft ook al over oplossingen nagedacht. "Door versproducten uit je omgeving te eten, kun je besparen op vervoerskosten, opslag en sorteren", legt hij uit. "Zo kost die streekkaas net zoveel als die uit de supermarkt en kan die boer er toch een betere prijs voor krijgen." Er zijn in Brabant al verschillende initiatieven op dit vlak. Volgens de ZLTO is de Philips Fruittuin een van de opvallendste en meest vernieuwende.

Ideale ondernemer

Eigenaar Carlos Faes van de fruittuin past helemaal in het ideale profiel van de minister. "Ik ben hier 25 jaar geleden begonnen door mijn opbrengst te halveren. Ik was het zat om onder de kostprijs te verkopen aan een supermarktconcern en op die manier aan anonieme consumenten."

Philips Fruittuin heeft een eigen winkel met streekproducten, doet aan educatie , heeft een horecagedeelte, houdt evenementen en heeft een appel- en peergaard. Eind van de zomer komt daar nog een online platform bij. Zelf wil Carlos daar nog niet veel over zeggen. "Het is nog geheim en niet helemaal af."

Mark de Jong van de ZLTO wil iets meer loslaten. "Je moet je voorstellen dat je dan je bestelling doet bij een supermarkt en afhankelijk van je woonplaats kun je ook streekproducten in je karretje toevoegen. Op de fiets naar de boerderijwinkel is voor veel consumenten toch een drempel."

Winnaars

Voor iedereen zou dit een interessante situatie zijn. De supermarkt kan meer verschillende producten bieden. De boer krijgt een goede prijs voor zijn streekproducten. De consument heeft meer te kiezen en kan zonder tijdverlies lokale producten kopen.

Er zullen altijd grote bedrijven blijven die veel leveren voor weinig. "Die bedrijven zullen wel aan steeds strengere voorwaarden moeten voldoen. Dat zal niet voor iedere boer vol te houden zijn", verwacht de Jong.