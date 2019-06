Omstreden TUF Recycling meerdere keren bedreigd voor verwoestende brand

Meteen na uitbreken van de brand bleek wel hoe groot het was (foto: Erik Haverhals/FPMB)

TUF Recycling in Dongen dat afgedankte kunstgrasmatten opslaat en verwerkt, werd voor de enorme brand van donderdag 11 oktober meerdere keren bedreigd. Dat gebeurde op verschillende manieren en de bedreigingen waren allemaal anoniem.

Dat meldde de politie maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. De politie en verzekeringsmaatschappijen doen nog steeds onderzoek naar de oorzaak van de brand. De politie houdt rekening met meerdere scenario's, waarvan brandstichting er één is.

Donderdagavond 11 oktober stond TUF aan De Schacht in Dongen in lichterlaaie. Dikke, zwarte rookwolken trokken kilometers verderop over de A59 richting Geertruidenberg. Door de rookontwikkeling moesten bedrijven en omwonenden worden geëvacueerd.

De brandweer moest alle zeilen bijzetten om de brand onder controle te krijgen. Pas aan het einde van de ochtend erna was de enorme brand geblust. De opslagloods van het bedrijf was helemaal uitgebrand.

Bedreigingen

Ook op de dag van de brand werd TUF bedreigd. De politie kan niet zeggen of de bedreigingen na de brand nog doorgingen.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de bedreigingen. Ze vraagt mensen die meer weten daarom te bellen naar 0800-6070.

Dwangsommen

TUF was voor de brand in opspraak geraakt, omdat er structureel meerdere wetten en milieuregels zouden worden overtreden. De gemeente had daarom dwangsommen opgelegd, maar het bedrijf weigerde ze te betalen. Op de avond dat de brand uitbrak, zou de gemeenteraad hierover praten, maar dat ging niet door.

LEES OOK:‘Dongens recyclingbedrijf overtreedt structureel milieuregels ondanks dwangsommen gemeente’