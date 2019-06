Baasjes boos na ontvoering Golden Retriever: 'Mijn man kreeg klappen'

Het is voor de baasjes van golden retriever Simba enorm schrikken geweest maandagavond. De poort van hun huis op de Waterwilg in Boskant werd opengebroken en Simba werd meegenomen door drie mannen. In een poging de ontvoering te voorkomen ontving een van de baasjes zelfs een klap op zijn neus.

Hond Simba woonde even bij andere baasjes, maar was al snel weer terug bij het stel aan de Waterwilg. "Mijn eigen golden retriever kreeg een nestje en ik zat ineens met een heleboel honden. Ik heb er eentje verkocht aan een ander stel en dat leek allemaal in orde", vertelt de huidige eigenaresse

Maar dat viel tegen. "Een week geleden nam de vrouw van dat stel contact met mij op. Ze vertelde dat ze niet meer goed voor hem kon zorgen vanwege de thuissituatie. Ik besloot hem daarom terug te nemen."

Conflict

Maar maandagavond werd Simba ineens meegenomen door de partner van de vrouw. "Hij is van mening dat de hond van hem is. Allen ik heb Simba toch echt aan zijn vrouw verkocht en die heeft zelf gevraagd of ik hem terug kon nemen. Ik heb de berichtjes aan de politie laten zien." De politie laat desgevraagd weten dat het meenemen van de hond 'vermoedelijk te maken heeft met een geschil over het eigenaarschap van de hond'.

Contract

De bewoonster van huis aan de Waterwilg zegt zelfs een contract te hebben opgesteld waarin wordt afgesproken hoe er voor de hond gezorgd moet worden. "Je wilt gewoon dat er goed voor ze gezorgd wordt en dat gebeurde niet." Volgens haar zijn de vorige eigenaren inmiddels ook uit elkaar.

Het stel kan de hond er eigenlijk niet bij hebben, maar wil dat het beest goed verzorgd wordt. "Je hebt de pup toch grootgebracht, maar we zitten midden in een verbouwing en ik verwacht een baby."

Boos

De baasjes van Simba willen na alle gebeurtenissen niet met hun naam en foto in de publiciteit, maar vooral de vrouw is nog erg boos. "Ik ben zwanger en ineens staan er drie doorgesnoven mannen bij je achter in de tuin en die nemen Simba mee", zegt ze. "Wat ga je dan doen? Mijn partner is achterom gelopen, maar ja, die kreeg klappen. We hebben toen maar de politie gebeld."

De mannen werden aangehouden in Liempde en de hond werd door de politie teruggebracht naar het stel op de Waterwilg.

Verantwoordelijkheid

Wat de huidige eigenaresse wel graag duidelijk wil maken na het incident van maandagavond, is dat mensen volgens haar beter moeten nadenken over de verantwoordelijkheden die komen kijken bij het hebben van een hond. "Een hond is heel leuk, maar je moet hem opvoeden, gezond houden, voor goed en voldoende eten zorgen en vooral, voldoende laten bewegen. Kan je niet aan één van die voorwaarden voldoen, begin er dan niet aan."