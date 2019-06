'Speeltuinlab' draaide misschien al twee jaar in de woonwijk

In het 'speeltuinlab' in Roosendaal maakten ze misschien al wel twee jaar lang xtc-pillen. Dat staat in de dagvaarding van het OM. Het komt niet zo vaak voor dat een lab midden in een woonwijk zo lang draait zonder ontdekt te worden.

Het drugslab zat in een schuur aan de Voorstraat in de Roosendaalse wijk Burgerhout en werd in maart dit jaar ontdekt.

LEES OOK: Xtc-lab ontdekt pal naast speeltuin in Roosendaal, ouders en zoon opgepakt

Volgens de aanklacht werden er in het huis aan de Voorstraat drugs gemaakt sinds 12 maart 2017. Dat duurde tot het moment van ontdekking, 12 maart. Buurtbewoners zagen mensen met spullen sjouwen en vonden dat verdacht.

Welke bewijzen politie en OM precies hebben voor die productieperiode is nog onbekend. Dat komt mogelijk pas bij de rechtszaak zelf.

Miljoenen pillen

Technische bewijzen dat er drugs gemaakt werden, vond de politie volop. Op basis van alleen de aangetroffen chemische stoffen al was meteen uitgerekend dat er tussen de 2 tot 3 miljoenen xtc-pillen kunnen zijn gemaakt.

Er waren op het terrein 'grote hoeveelheden' van onder meer zoutzuur en aceton. Er stonden vijf gasflessen met het explosieve waterstofgas: gevuld goed voor in totaal 250 liter. Er stond ook een pillenmachine in de schuur, maar die lag bij de inval in onderdelen uit elkaar. Er stonden jerrycans en vaten, een vrieskist en een kristallisatievat.

Vier verdachten

Dinsdag was er een eerste openbare zitting waarop de rechtbank besloot het voorarrest van de vier verdachten te verlengen. Het gaat om de vader, moeder en hun zoon Johan M. (23) Hij wordt ervan verdacht dat hij twee jaar lang xtc maakte, of dat hij samen met nog onbekende andere verdachten drugs maakte.

Hij verhuurde de schuur en garage van zijn ouderlijk huis.

Voor de politie was het al meteen duidelijk dat er binnen ooit een ongeluk was gebeurd. Aan de muur naast de speeltuin was een roetvlek zichtbaar. Dinsdag bevestigde het OM dat er ooit brand is geweest in het lab.

Wapens

Binnen in huis lagen ook wapens. Een pistoolmitrailleur en een pistool, met munitie (24 patronen in totaal). De politie linkt die ook aan bewoner Johan M. De wapens zouden van een vierde verdachte uit Dinteloord zijn gewees, die later werd opgepakt.