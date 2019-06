Paarden van Martine worden geplaagd door de eikenprocessierups: 'Ik lig er 's nachts wakker van'

Het laantje met eikenbomen is een geliefde plek voor veel wandelaars en hun honden. Ook Martine en haar man Jasper komen er dagelijks, als ze hun twee paarden en twee shetlandpony's eten gaan geven.

"We nemen dan meteen onze hond mee en maken een lange wandeling over het zandpad. Maar dat is echt niet meer te doen, want je ziet de nesten met rupsen gewoon hangen." En inmiddels kruipen de beestjes ook over de houten paardenstal en zitten ze in de waterbak.

Geen wandelaars meer

Martine waarschuwde andere hondeneigenaren om het zandpad voorlopig te mijden, dus wandelaars zie je er niet meer. Maar de paarden van het stel, die kunnen nergens anders heen. "Een alternatieve plek hebben we niet", vertelt ze. "In het uiterste geval zou ik ze onder moeten brengen bij een stalling, maar dat is peperduur."

De paarden staan vlakbij een heuse eikenprocessierupsplaag

De rups is actief van mei tot juli, maar de brandhaartjes dwarrelen veel langer rond. Paarden die buiten staan en grazen in weiden kunnen veel last krijgen. En paarden die hooi gevoerd krijgen dat dichtbij eikenbomen is gemaaid, kunnen ook klachten krijgen als het hooi met de brandharen is besmet

De zwelling bij haar paard is inmiddels weer verdwenen, maar daarmee zijn de problemen niet voorbij. "De brandhaartjes van de rupsen zitten overal, ook in het gras. Ik maak me echt zorgen. De problemen worden nog groter, dat weet ik zeker", aldus Martine.

's Nachts gaan kijken

De rupsenplaag houdt haar zelfs uit haar slaap. "Afgelopen nacht lag ik zo te piekeren dat ik rond twee uur uit bed ben gestapt en even ben gaan kijken. Stel je voor dat haar tong helemaal was opgezwollen, dan kan ze zelfs stikken! Gelukkig was er niks aan de hand, ze stonden gewoon allemaal rustig in de wei."

Met de gemeente Hilvarenbeek heeft Martine al verschillende keren contact gehad. "Ik heb gebeld en gemaild, in de hoop dat ze maatregelen nemen. Maar ze doen er niks aan, helaas. Plekken waar kinderen wonen en ouderen, die hebben voorrang. Ook worden de rupsen alleen bestreden in bomen langs verharde wegen en fietspaden. Dus bij een zandpad komen ze sowieso niet."

De eiken zitten vol met rupsen.

'Kan m'n dieren niet aan hun lot overlaten'

De Esbeekse heeft er begrip voor dat de gemeente niet overal in kan grijpen. "Het is een plaag, die rupsen zitten echt overal", zegt ze. "En ik begrijp ook dat paarden niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan. Maar ik kreeg in een standaard mailtje te horen dat ik de plek voorlopig maar moeten mijden. Tja, dat gaat echt niet. Ik kan m'n dieren niet zomaar aan hun lot overlaten."

Martine maakt zich zorgen om haar paarden.

Brabantse gemeenten worden de afgelopen tijd overspoeld met meldingen van overlast door de eikenprocessierups. Mensen en dieren kunnen klachten krijgen, variërend van huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. Ook kan er een heftige allergische reactie ontstaan.

Meldpunt eikenprocessierups

Bij het speciale meldpunt van Omroep Brabant zijn in korte tijd ruim 5500 meldingen van de eikenprocessierups in Brabant binnengekomen. De overlast zal waarschijnlijk nog weken aanhouden.