Loods Hazeldonk ten onrechte jaar dicht na recordvangst aan cocaïne

De coke-vangst werd in januari 2017 gedaan (foto: archief).

De loods bij grensovergang Hazeldonk waar in januari 2017 een recordvangst aan cocaïne werd gedaan, had niet voor een jaar gesloten mogen worden. De Raad van State heeft dit woensdag bekend gemaakt.

In het pand werd tussen een lading bananen bijna vierduizend kilo coke gevonden. Dat was toen de grootste vangst van deze drugs ooit in Brabant.

Depla weerlegde kritiek

Volgens de Raad van State is de loods niet gebruikt als plek om verdovende middelen op te slaan en/of te verhandelen. Dit was ook bekend bij burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda, waar Hazeldonk onder valt. Toch besloot hij de loods te sluiten om te voorkomen dat er zich weer drugspraktijken zouden voordoen.



