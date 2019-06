Loods bij Hazeldonk had niet een jaar gesloten mogen worden na recordvangst cocaïne

De loods bij grensovergang Hazeldonk waar in januari 2017 een recordvangst aan cocaïne werd gedaan, had niet voor een jaar gesloten mogen worden. De Raad van State heeft dit woensdag bekendgemaakt.

In het pand werd tussen een lading bananen bijna vierduizend kilo coke gevonden. Dat was toen de grootste vangst van deze drugs ooit in Brabant. Nadat het opnieuw was gewogen (zonder verpakkingsmaterialen) werd duidelijk dat het om 3300 kilo coke ging. Dat is nu ook de hoeveelheid waar het OM vanuit gaat.

Depla weerlegde kritiek

Volgens de Raad van State is de loods niet gebruikt als plek om verdovende middelen op te slaan of te verhandelen. Dit was ook bekend bij burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda, waar Hazeldonk onder valt. Toch besloot hij de loods te sluiten om te voorkomen dat er zich weer drugspraktijken zouden voordoen.

De Nederlandse douane werd in januari 2017 door haar Belgische collega’s getipt over een mogelijk drugstransport. Het spul was verstopt tussen een lading bananen en was via de haven van Antwerpen naar Nederland gebracht. Bij grensovergang Hazeldonk werden drie mannen aangehouden toen ze in de loods bezig waren de vrachtwagen te lossen.

Rechtbank op één lijn met Depla

Enkele maanden later besloot Depla het pand voor een jaar te sluiten. De eigenaar hiervan pikte deze maatregel niet. De man zegt dat hij niets van doen heeft met de drugs. Ook kon hij niet weten dat er coke zat in de containers met bananen die op zijn grond waren gezet. Er is volgens hem ook nooit sprake geweest van drugshandel of overlast vanuit het bedrijfspand. Kortom: de sluiting was onterecht en veel te zwaar. De lading heeft een uur in de loods gestaan om overgeladen te worden.

De rechtbank was het eens met Depla, die zich beriep op de Opiumwet. Vervolgens ging de eigenaar van de loods naar de Raad van State en die gaf hem wel gelijk. Nu het besluit is teruggedraaid, moet de gemeente de proceskosten betalen.

Recherche

Het drugstransport ligt nog steeds bij de politie. Het onderzoek richt zich al een tijdje op het vermoedelijke netwerk dat er achter zat: een Limburgse vader en zijn beide zoons zijn de hoofdverdachten.

Ze verschenen dinsdag voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank in Zwolle en die besliste dat ze langer in voorarrest in de cel blijven.

