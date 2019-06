Aspirant-militair Ossendrecht wilde bij boom schuilen voor de bliksem en werd toen geraakt

Diverse hulpdiensten kwamen ter plekke in Ossendrecht. (Foto: Anthony de Cock / Stuve Fotografie)

OSSENDRECHT -

De zwaargewonde student die woensdagmorgen werd getroffen door de bliksem in Ossendrecht, zat gehurkt tegen een boom. Dat laat een woordvoerder van ROC Zakine uit Rotterdam weten aan Omroep Brabant. Defensie kan dit nog niet bevestigen. De 18-jarige man wilde schuilen voor de bliksem toen hij werd geraakt. Hij is niet in levensgevaar maar heeft ernstige longschade en brandwonden opgelopen.