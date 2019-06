Bliksemexpert Cees: 'Ga nóóit schuilen onder een boom als het bliksemt!'

Wat moet je doen of juist niet doen als het bliksemt? Bliksemexpert Cees van Eijk (51) uit Oirschot vertelt over de do's en don'ts. De aspirant-militair die woensdagochtend zwaargewond raakte omdat hij onder een boom wilde schuilen voor de bliksem, deed precies wat je niet moet doen, aldus Cees.

Het dondert en het bliksemt, maar je bent midden in het bos, wandelt in een groot, open gebied of zit vast in de auto omdat je bijvoorbeeld in een file staat. Wat kun je of moet je dan doen om te zorgen dat je niet door die bliksem wordt getroffen. Bliksemexpert Cees weet raad.

Tip 1: niet naar het bos gaan

"Het beste is natuurlijk om niet naar het bos of een uitgestrekt, open (wandel)gebied te gaan als je weet dat er onweer is voorspeld. Ik weet dat er mensen zijn die daar wat lacherig over doen en dat niet zo serieus nemen, maar echt, bliksem kan heel gevaarlijk zijn. Maar goed, je kunt natuurlijk ook overvallen worden door onweer en dan kan het belangrijk zijn om te weten wat goed en fout is."

Tip 2: nóóit onder een boom schuilen

Want stel je bent aan het wandelen in het bos en het begint te bliksemen? "Dan probeer zo snel als je kunt aan de rand van het bos te komen. Mocht dat niet lukken, dan ga je op zoek naar een schuilplaats. Als die er niet is, ga je gehurkt zitten met je voeten naast elkaar. Dit klinkt misschien raar, maar als je je voeten uit elkaar zet, kan de bliksem precies daar tussenin, in de bodem slaan. Wat je nóóit moet doen: onder een hoge boom gaan zitten of staan.. Want tja, die bliksem zoekt namelijk altijd het hoogste punt: de boom."

Tip 3: nóóit op de grond gaan liggen of bij een hekwerk gaan staan

Niet naar het bos dus, maar hoe zit het dan met de risico's als je aan het wandelen bent in een open gebied? "Ook hiervoor geldt dat je zo snel mogelijk naar de rand van het gebied gaat of een schuilplaats zoekt. Ga in ieder geval nóóit op de grond liggen of dichtbij een (metalen) hekwerk of prikkeldraad staan. Ook al slaat de bliksem verderop in, hij zal altijd het hekwerk 'opzoeken' waardoor je onder stroom kunt komen te staan."

Tip 4: lekker in je auto blijven zitten

Je zou het misschien niet denken, maar de auto is een van de veiligste plekken tijdens onweer, zo vertelt Cees. "Inderdaad. Niets doen dus, en lekker blijven zitten waar je zit. Dat komt omdat auto's helemaal van metaal zijn. Er zal je nooit iets overkomen als je in de auto zit., tenzij het een cabrio is, want die heeft geen metalen dak. Het ergste dat kan gebeuren, mocht de auto door bliksem worden geraakt, is dat je je een hoedje schrikt. En dat de elektronica van de auto aan gort is."