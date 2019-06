Eikenprocessierups teistert basisschool Ommel, halve school loopt te krabben

Een enkele leerling heeft geen bultjes en wist dus de haartjes van de eikenprocessierups op de een of andere manier te ontwijken. Hoewel de nesten met de dieren keurig zijn weggehaald uit de bomen en speeltoestellen op het schoolplein van de basisschool in Ommel, jeukt het bij de overgrote meerderheid nog steeds dag en nacht.

De brandharen zweven nog volop door de lucht in Ommel en het is dus bijna onmogelijk om ze te ontwijken. Op een tafel in de klas staat een tube met een smeerseltje. "Dit meisje heeft zo veel last van de bultjes en de jeuk dat ze zelf door de dag heen mag smeren wanneer ze wil", zegt juf Saskia Coolen.

Niet alleen de kinderen, ook zij en haar collega's hebben flinke huidirritatie van de haartjes van de rups. "We geven elkaar tips, zoals wasgoed binnen drogen en wassen op 60 graden."

Broer en zus onder de vlekjes

Voor Jack en zusje Tess is dat een lastige opgave. Allebei tillen ze hun t-shirtje op om de vele vele rode vlekjes te laten zien. "Ik heb een paar nachten bijna niet geslapen", verzucht Jack. De haartjes sloegen toe in zijn hals, op zijn armen, op zijn buik en zelfs onder zijn voeten.

Navraag op het schoolplein wijst uit dat het een uitzondering is als je geen bultjes hebt. De halve school loopt te krabben. "De rupsen zelf zijn opgeruimd, maar de haartjes zitten nog in de lucht, eigenlijk overal hier in Ommel", zegt juf Saskia. "Dus we moeten gewoon wachten, meer zit er niet op."

Over twee weken begint de grote vakantie op Het Toverkruid. Na de zomer zijn de rupsen vlinders geworden en moet het probleem zijn verholpen.