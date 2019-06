'Aspirant militairen waren niet aan het schuilen, maar bezig met militaire oefening'

Dit hebben de twee besten vrienden van de gewonde aspirant-militair verteld aan RTL Nieuws, aldus RTL. "Hij was niet aan het schuilen, maar zat op zijn knieën tegenover iemand anders."

Kolonel Ben Kamstra van vliegbasis Woensdrecht, die eerder nog zei dat de groep juist zo snel mogelijk weg wilde en bezig was het terrein te verlaten, laat nu aan RTL weten dat "de oefeningen nog aan de gang waren". "Dat komt omdat de militaire vrachtwagen die onderweg was om hen op te halen, er nog niet was. Het is protocol om in de tussentijd door te gaan met de oefeningen", aldus Kamstra volgens RTL Nieuws. "Een evacuatie was al wel in volle gang."

