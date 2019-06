Schutter die Eindhovenaar (54) doodschoot, staat op opvallende foto

De schutter die begin april op klaarlichte dag op de Beukenlaan in Eindhoven een 54-jarige Eindhovenaar doodschoot, is vastgelegd op de foto. De politie bevestigt dat de foto, die al langer op internet circuleerde, echt is. “We gaan er vanuit dat dit de schutter is”, laat een woordvoerder van de politie donderdagavond weten.

“De foto hangt ongetwijfeld bij het onderzoeksteam op het prikbord”, zegt de politiewoordvoerder. “Maar voor herkenning is deze uiteraard heel lastig te gebruiken. Dat zal iedereen begrijpen.” De schutter is compleet in het zwart gekleed en draagt een bivakmuts.

Het slachtoffer was op bezoek geweest bij zijn moeder toen hij op straat onder vuur werd genomen. Omwonenden zagen hem bloedend op straat liggen naast een auto die geparkeerd stond langs de weg. De auto is op de foto te zien.

Kleiner politieteam

Over het wapen, dat op de opvallende foto te zien is, geeft de politie verder geen informatie. “Dat is daderinformatie”, zegt de woordvoerder.

Het onderzoeksteam dat op de zaak zit, is inmiddels, 2,5 maand na de moord op 5 april, ingekrompen van twintig naar tien rechercheurs. “Een normale gang van zaken. In het begin is alles erop gericht zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dan heb je meer mensen nodig. Maar voor ons is het nog steeds een groot onderzoek”, zegt de politie.

Geen nieuwe aanhoudingen

Snel na de schietpartij werden twee mannen aangehouden. Zij werden weer vrijgelaten. Er zijn sindsdien geen nieuwe aanhoudingen in de zaak verricht.