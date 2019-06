Bestuurder botst bij achtervolging tegen paal, auto vliegt in brand

De automobilist raakte gewond nadat hij bij een politieachtervolging met zijn auto tegen een paal was gebotst.

ROOSENDAAL -

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt nadat hij bij een achtervolging door de politie met zijn auto tegen een paal botste. Door de harde klap vloog het voertuig in brand. Dat gebeurde rond vier uur 's nachts op een kruising van de Laan van Brabant.