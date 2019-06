Stalker en bedreiger van bijna 50 jonge mannen en vrouwen moet opnieuw de cel in

De 29-jarige Fardin M. uit Steenbergen die bijna vijftig jonge mannen en vrouwen heeft gestalkt, moet van de rechtbank in Breda terug naar de gevangenis. Hij wordt veroordeeld tot twintig maanden celstraf, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Omdat hij al drie maanden vast heeft gezeten, moet hij nog voor vijf maanden de cel in.

Justitie had eerder drie maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist, evenveel als de periode van voorarrest. Maar dat vond de rechtbank niet voldoende. Na zijn celstraf moet de man uit Kabul (Afghanistan) zich daarnaast drie jaar lang houden aan de aanwijzingen van de reclassering en moet hij zich psychisch laten behandelen.



Bedreigingen

M. heeft verschillende jonge vrouwen en mannen telefonisch en via sociale media met de dood bedreigd. Ook wenste hij de slachtoffers gruwelijke dingen toe, als ze niet ingingen op zijn poging tot contact. Hij stuurde bijvoorbeeld: “Ik vermoord je en snij je in stukken als je het niet uitmaakt met je vriendje.”



Het doel van M. was om via sociale media een vriendin te vinden. Daarin was hij heel obsessief. Hij verklaarde eerder in de rechtbank dat hij er ‘niet tegen kon om afgewezen te worden’.



Reclassering

De reclassering is al enkele jaren bij de man betrokken. In 2015 is hij al psychologisch onderzocht. M. heeft Asperger (een vorm van autisme) en een laag IQ. Volgens de reclassering is hij verminderd toerekeningsvatbaar en had het weinig gescheeld of de verdachte had iemand iets aangedaan.