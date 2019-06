Corrupte politiechef uit Eindhoven liet zich trakteren op dure uitjes en moet de cel in

De oud-politiecommissaris woont in Limburg maar werkte bij de eenheid Oost-Brabant. Otto V. trakteerde Van den E. jarenlang op lange verblijven in zijn Franse landhuis. Ook betaalde hij een reisje naar Canada en gingen de twee samen racen op een Belgisch circuit.



V. is directeur van een beveiligingsbedrijf. De twee werkten samen in een stichting rond cameratoezicht. De zakenman fêteerde de politieman, omdat die laatste betrokken was bij de aanschaf van camerasystemen door de politie.



Onaanvaardbaar

De rechtbank neemt Van den E. kwalijk dat hij zich liet omkopen. "Het aannemen van dure reizen en verblijven in een chateau van een zakelijke relatie is volstrekt onaanvaardbaar, zeker als commissaris van de politie", zei de rechter.



Tijdens de behandeling van de zaak vorige maand ontkenden de mannen dat er sprake was van belangenverstrengeling. De verblijven in het landhuis in Frankrijk waren volgens het duo een privé-aangelegenheid en met de dure BMW waarin de politiecommissaris reed was niets mis. "Ik mocht dat en daar heeft nooit iemand een probleem van gemaakt", zei Van den E. in de rechtbank.

