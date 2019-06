Toestand aspirant-militair na blikseminslag nog steeds 'zorgelijk, maar stabiel'

De toestand van de aspirant-militair die woensdagmorgen werd getroffen door de bliksem is 'nog altijd zorgelijk, maar stabiel'. De school heeft dit vrijdag in een besloten bijeenkomst aan alle direct betrokken stagiairs, ouders en verzorgers laten weten.

De 17-jarige jongen raakte na de blikseminslag zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Dertien anderen raakten lichtgewond. Ook zij moesten naar het ziekenhuis, maar mochten allen dezelfde dag nog naar huis.

De groep van veertien studenten was bezig met een oefening op het defensieterrein in Ossendrecht toen ze verrast werden door het onweer. De jongen zat onder een boom toen de bliksem insloeg. Volgens vrienden was 'hij niet aan het schuilen, maar zat hij op zijn knieën tegenover iemand anders'.

De inspectie Veiligheid Defensie gaat het ongeval op het militaire oefenterrein in Ossendrecht onderzoeken. Tijdens het onderzoek reconstrueren ze wat er precies is gebeurd. Daarnaast gaan ze na of er volgens protocol is gewerkt en kijken ze of er verbeterpunten zijn. Wanneer de eerste resultaten er moeten zijn, is nog niet bekend.

