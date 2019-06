Liefhebbers van Opera op de Parade teleurgesteld omdat ze niet uren in de hitte mogen wachten

In de vroege middag komen normaal de picknickmanden met lekkers en drankjes tevoorschijn als het weer Opera op de Parade is. De klapstoeltjes worden dan geïnstalleerd en er vinden spontane reünietjes plaats van jaarlijkse bezoekers. Deze gezelligheid moeten de liefhebbers nu missen omdat de organisatie de Parade tot de avond afsluit.

Dit besluit kan rekenen op teleurstelling en kritiek op Facebook. Sommigen vinden dat bezoekers zelf moeten weten of ze uren in de hitte willen zitten. Anderen hebben speciaal voor dit uitje, omdat het dus in de middag met de nodige voorpret begint, vrijgenomen. Dit pleziertje wordt hun nu door de neus geboord, vinden ze.

Teleurstelling op Facebook nu Opera op de Parade pas om 18.00 toegankelijk is voor publiek.

De kritiek op de warmtemaatregelen zorgden ervoor dat de organisatie het nodig vond om nog meer tekst en uitleg te geven . Om 20.00 uur dinsdag begint jaarlijks de Opera op de Parade, die altijd gratis toegankelijk. is. Het is de dertiende keer dat is evenement wordt gehouden. Deze keer wordt Jacques Offenbachs opera 'Fantasio' opgevoerd.