'Vrouwelijke wetenschappers worden op Tilburg University minder betaald dan mannelijke collega's'

Het maandelijkse salaris van vrouwelijke wetenschappers ligt gemiddeld 175 euro bruto lager dan dat van hun mannelijke collega's. Dit blijkt uit eigen onderzoek van de universiteit.

Grootste verschil onder hoogleraren

Het zou voor de eerste keer zijn dat een universiteit in ons land het verschil in salariëring binnen de eigen organisatie heeft onderzocht.

Het verschil in Tilburg is het grootst onder hoogleraren. Bij de functie hoogleraar 2 komt het gecorrigeerde beloningsverschil uit op 372 euro per maand. In de functie hoogleraar 1 is dat 297 euro per maand.



Koen Becking, voorzitter van het College van Bestuur, reageert geschrokken op de uitkomsten. "Dit betreuren wij ten zeerste.” Hij spreekt van een ‘onwenselijke situatie die haaks staat op ons diversiteitsbeleid.’

Van aanpassing van het loon lijkt nog geen sprake. De universiteitsleiding wil eerst de beloningsverschillen verder in kaart brengen. Projectleider Marloes van Engen sluit op termijn correcties niet uit. Als uit vervolgonderzoek bij Tilburg School of Humanities and Digital Sciences blijkt dat vrouwen of mannen in vergelijking te weinig verdienen, dan dat zal tot 'meerdere looncorrecties' leiden, aldus Van Engen.



'Veel waarde aan gelijke waardering'

Vorige week kwam de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) nog in het nieuws met het besluit om het komende anderhalf jaar alle vacatures voor wetenschappelijk personeel alleen open te stellen voor vrouwen. Europese wetgeving staat de opmerkelijke maatregel volgens de universiteit toe. De universiteit, die landelijk gezien de minste vrouwelijke wetenschappers in dienst heeft, wil met dit besluit meer vrouwen aantrekken. "We hechten bijzonder veel waarde aan gelijke waardering en kansen voor vrouwen en mannen”, lichtte rector Frank Baaijens van de TU/e de maatregel toe.



LEES OOK:TU Eindhoven neemt voorlopig alleen vrouwelijke wetenschappers aan



'Verschil op basis van geslacht'

Het onderzoek op de Tilburg University is uitgevoerd tussen 2015 en 2018. Hieruit blijkt dat criteria als leeftijd, ervaring, type contract en het aantal publicaties géén invloed hebben op het verschil in salaris. Er lijkt dus wel een structureel maandelijks beloningsverschil op basis van geslacht te zijn, zo meldt Univers. Het onderzoeksrapport meldt immers ook dat mannelijke wetenschappers meer en hogere gratificaties en toelagen krijgen dan hun vrouwelijke collega’s. Voor de nauwkeurigheid van het onderzoek en de betrouwbaarheid van de resultaten is bewust gekozen voor een onderzoeksperiode van vier jaar.



Dat vrouwelijke wetenschappers ‘onderbetaald’ worden, is geen geheim. In augustus 2016 verscheen een rapport naar aanleiding van een gedetailleerd onderzoek naar (financiële) beloning in de wetenschap. De studie was ingesteld door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Hieruit bleek dat vrouwen, na correctie voor leeftijd, functiecategorie en functieniveau, gemiddeld 53 euro bruto per maand minder verdienen dan mannen.