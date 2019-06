Man (57) aangehouden voor twaalf branden en een mishandeling in zijn woonplaats Grave

De politie heeft maandagochtend een man van 57 uit Grave opgepakt voor een reeks branden in die plaats. De man wordt verdacht van het stichten van twaalf branden sinds 2014 en van een bedreiging op 15 mei dit jaar. De verdachte is een bekende van de politie.

Inwoners van Grave reageren volgens de politie ‘verheugd op de arrestatie’. Dat geldt ook voor burgemeester Roolvink. "Het is goed dat het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie heeft geleid tot de aanhouding van een verdachte. De branden houden mensen in onze gemeente bezig en dat is natuurlijk goed te begrijpen”, zo laat de burgemeester in een eerste reactie weten.

Het team van de politie dat de branden onderzocht, hield rekening met de mogelijkheid dat de branden door dezelfde persoon waren aangestoken. Dit op basis van informatie van mensen uit Grave. "Sommigen noemden ook namen van de mogelijke dader", laat de politie weten.

De frequentie van de branden was echter laag en dat maakte het onderzoek door de politie er niet makkelijker op. De kans om de dader op heterdaad te betrappen, werd hierdoor volgens de politie kleiner.

De verdachte zit vast en wordt verhoord.