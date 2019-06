Man (57) aangehouden voor twaalf branden in Grave, inwoners zijn 'verheugd'

Een autobrand in september 2016 in Grave. (Foto: SK-Media)

GRAVE -

De politie heeft maandagochtend een man van 57 uit Grave opgepakt voor een reeks branden in die plaats. De man wordt verdacht van het stichten van twaalf branden sinds 2014 en van een bedreiging op 15 mei dit jaar. De verdachte is een bekende van de politie. Het gaat volgens een woordvoerder van de politie met name om autobranden. In Grave zorgden deze volgens hem voor veel 'onrust'.