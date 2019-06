Voormalig baasje van gedumpte hond Spikey in tranen: 'Dit gaat me echt aan het hart'

De Roosendaalse vrouw, die anoniem wil blijven, kreeg het hondje cadeau toen haar man twee jaar geleden overleed. "Spikey gaf zo'n troost, ik was heel blij met hem. Hij sliep zelfs bij me in bed. Maar ik heb astmatische bronchitis en mijn klachten werden steeds heviger. 's Nachts werd ik wakker omdat ik geen lucht meer kreeg. En het lukte me ook bijna niet meer om een wandelingetje maken."

Allergisch voor hondenharen

Ze ging naar het ziekenhuis voor nieuwe medicijnen, in de hoop dat ze het daardoor minder benauwd zou hebben. "Daar kreeg ik te horen dat het het beste zou zijn als ik de hond weg zou doen. Ik bleek allergisch te zijn voor zijn haren, en ja, die liggen natuurlijk door het hele huis."

Uiteindelijk besloot de Roosendaalse om Spikey te verkopen via Marktplaats. "Een jonge vrouw heeft hem overgenomen", vertelt ze. Meerdere keren nam ze daarna contact met haar op om te vragen hoe het met het hondje ging. "Ik kreeg te horen dat-ie het hartstikke goed deed." En toen opeens werd ze geconfronteerd met het bericht op social media dat er een hondje vastgebonden aan een boom was gevonden in het Leenderbos in Eindhoven. "Ik wist niet wat ik zag. Verschrikkelijk, ik kan er echt om janken."

Zo stond hond Spikey op Marktplaats.

Spikey is ondergebracht bij een asiel in Eindhoven. De Roosendaalse vrouw hoopt dat er een ander baasje voor hem komt. "Iemand die wel het beste met hem voor heeft. Spikey verdient een goed thuis. Het is zo'n lief en aanhankelijk diertje. Het liefst zou ik 'm zelf terugnemen. Want het gaat me echt aan het hart."

Omroep Brabant heeft gesproken met de vrouw die het hondje via Marktplaats heeft gekocht. Ze wil niet op het verhaal reageren.