Joodse buren van Design Museum Den Bosch zien meerwaarde van tentoonstelling over Nazi-design

De directeur en conservator van het Design Museum Den Bosch is er dinsdagavond tijdens een drukbezochte discussieavond van de bibliotheek Den Bosch duidelijk over. "Het is een cadeau dat de oude synagoge in het zicht van het museum ligt. We gaan er natuurlijk bij de tentoonstelling op aanhaken". Het museum is vanaf het begin in gesprek geweest met de Joodse gemeenschap in Den Bosch. Een van de aanwezig in de zaal was bij die gesprekken en zegt vrij snel overtuigd te zijn van de de meerwaarde van de tentoonstelling.

Nazi-sympathisant

De tentoonstelling gaat in september open, dus het is nog hard doorwerken voor het museum. Timo de Rijk: "Het is niet gemakkelijk om financiers te krijgen voor deze tentoonstelling. Er zijn er een paar die wel willen kijken, maar hun naam hier niet aan willen verbinden." Ook het verzamelen van objecten is niet altijd gemakkelijk. De Rijk is zelf naar Duitsland gegaan om spullen in bruikleen te vragen. Maar ook op beurzen is gezocht. En dan moest er wel goed uitgevonden worden of de verkoper geen nazi-sympathisant is "Maar daar hebben we internet voor. Daarmee zijn er wel wat zaken niet door gegaan".

Toch zijn er dus ook tegenstanders van de nieuwe tentoonstelling. Arthur Graaff, van de bond van Anti-Fascisten, is mordicus tegen de tentoonstelling.Hij vindt dat het museum niet de goede contaxt biedt voor deze beladen tentoonstelling. Maar tijdens de debatavond kreeg hij weinig bijval uit het publiek.

Woensdagochtend verstuurt het museum persberichten over de tentoonstelling de wereld over. Het is de vraag of daar dan nog kritische geluiden vandaan gaan komen. Maar De Rijk kan ze met overtuiging beantwoorden. "Je hebt de geschiedenis van design ook nodig om de wereld van nu beter te begrijpen. Dan moet je ook het sinistere laten zien.".