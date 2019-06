Aan boom vastgebonden hond Spikey lijkt snel een nieuw baasje te krijgen: ‘Ik wil 'm graag hebben’

Het hondje Spikey dat deze week vastgebonden aan een boom werd achtergelaten in het Leenderbos, lijkt snel een beter onderkomen te krijgen. Bij Omroep Brabant melden zich veel dierenvrienden die het beestje dat in het asiel is opgevangen, in huis willen halen.

Spikey stond maandagmiddag in het bos bij Heeze eenzaam en alleen te wachten op hulp. Met de hoge temperaturen deze dagen had de hulp niet veel later moeten komen. Na de vondst door een medewerker Staatsbosbeheer is het diertje in een dierenopvangcentrum geplaatst.

Veel lezers zijn geraakt door het lot van Spikey. Er zijn zelfs Brabanders die aangeven de viervoeter in huis te willen halen. “Graag zou ik de zorg op mij nemen van deze lieve hond. Dit gaat me echt aan het hart”, zegt Micha.

'Gouden mand'

Ook Carla werd emotioneel toen ze het nieuws over Spikey zag. “Ik heb hier een gouden mand voor hem.”

Weggedaan om gezondheidsredenen

Het voormalige baasje van Spikey, een Roosendaalse vrouw, moest het hondje tien dagen geleden om gezondheidsredenen verkopen. Een jonge vrouw had de hond overgenomen. De Roosendaalse schrok van het nieuws over wat haar hondje is overkomen. "Ik wist niet wat ik zag. Verschrikkelijk, ik kan er echt om janken", zei ze.

