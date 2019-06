De loeizware tank die harten moet gaan veroveren in Bergen op Zoom

Hij heeft een kanon, een machinegeweer, weegt vier ton en een grasmaaiermotor: de Sherman-tank die is nagebouwd in Bergen op Zoom. Het oorlogstuig is zo goed als klaar.

De Sherman MK4- tank gaat een hoofdrol spelen in het openluchtspektakel Supersum over de bevrijding van de Brabantse Wal, komende herfst.

Het bouwen is eind vorig jaar al begonnen en was nog een hele klus. Een van de bouwers, Ferd Quik, heeft eerst uitgezocht hoe zo'n ding er in het echt uit ziet. Dat is niet zo moeilijk, in Woensdrecht staat er eentje die is achtergelaten bij de bevrijding. "Ik heb 'm persoonlijk opgemeten", vertelt hij. De tank is op een schaal van 1 op 1 nagemaakt, tot in de kleinste details. Ook originele bouwtekeningen hielpen ze in Bergen op Zoom op weg.

Als je er onder kruipt, geeft hij zijn geheimen prijs. "De basis is een ouwe grasmaaier. En verder is hij van hout, plaatstaal, ijzer en paverpol, een soort polyester maar dan milieuvriendelijk", aldus Quik. Het bijzondere is dat hij ook echt zelfstandig kan gaan rijden.

Alleen de kunststof rupsbanden moeten er nog onder en de originele groene oorlogsverf komt er nog op. 7500 manuren werk zitten er dan in. De tank krijgt ook nog een naam. "Maar die verklappen we nog niet", zegt Quik.

"Hij kan niet echt schieten natuurlijk en dat mag ook niet", zegt de bouwer lachend. Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie moeten ze nog een ontheffing aanvragen om de weg op te gaan. "Het is toch een soort wapen."

Als die binnen is, mag het gevaarte rijden. Eerst naar de waterschans. Daar speelt de tank dagenlang een hoofdrol in de openluchtvoorstelling Supersum.

En de tank gaat ook rijden op 26 oktober tijdens de grote bevrijdingsstoertocht naar Bergen op Zoom, net zoals in najaar 1944. De nep-tank haakt tijdens het allerlaatste stuk aan, ongeveer vanaf de Canadalaan in Bergen op Zoom naar de binnenstad waar de iconische foto is gemaakt van de Sherman voor het stadhuis, najaar 1944, toen de stad ongeschonden in handel viel van de Canadezen.