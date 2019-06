Een jaar lang geen cent betalen voor je winkelpand, Leon ziet dat wel zitten en wil wedstrijd winnen

Helmonder Leon Slapak wil iets bijzonders gaan doen met maatkleding. "Er wordt geen kleding verkocht, maar het moet een soort servicepunt worden waar mensen hun maten kunnen laten opnemen met een soort van bodyscan. Ook kunnen klanten er stoffen voelen en bekijken."

Slapak heeft het over scannen, want aan het opnemen van de maten van zijn klanten komt geen meetlint te pas. "Je moet het zo zien: je gaat één keer per jaar naar de tandarts en je gaat één keer per jaar je confectiemaat inscannen.

Betaalbaar

Wie denkt aan een winkel met maatkleding, denkt waarschijnlijk al snel aan onbetaalbare pakken en jurken. Alleen daar mikt de finalist niet op. "Je moet denken aan gewone pantalons en jeans en hopelijk later ook andere soorten dagelijkse kleding."

Slapak moet toegeven dat de prijzen wel vergelijkbaar zijn met duurdere merken, maar hij benadrukt dat je dan wel iets hebt wat redelijk exclusief is en echt als gegoten zit. Met dit concept en stukje maatschappelijk ondernemen - hij wil overproductie tegengaan- hoopt hij vrijdag de winkel te winnen.

Leegstand

De winactie is voor de gemeente Helmond een manier om startende ondernemers een steuntje in de rug te geven en aan het centrum van Helmond te binden. Daarmee geven ze tegelijkertijd het winkelaanbod een impuls, volgens wethouder Jos van Bree.

Dat is ook nodig, want een korte wandeling door winkelcentrum de Elzas Passage maakt als snel duidelijk dat er de nodige winkelpanden leegstaan.

Vrijdag mogen de drie finalisten hun winkelconcept pitchen voor de jury, die daarna meteen een beslissing neemt. "Ik weet vrijwel meteen of ik aan de slag mag op mijn nieuwe stek en als ik niet win ga ik wel naar Eindhoven", zegt Slapak lachend. "Ik ben er klaar voor, ik heb alle puzzelstukjes bij elkaar gelegd en dit is het moment om te starten. Als ik niet win, dan moet ik iets creatiever zijn om het alsnog van de grond te krijgen, maar dit concept komt er!"