Bredase brandmoord-verdachte : 'Ik stond op een dodenlijst"

Janie H. (51), verdachte van de 'Bredase brandmoord', stond donderdag voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank. De man vertelde dat hij nog niet kan praten over de gebeurtenissen. "Ik zit met mijn eigen enorm in de knoei." Maar hij suggereerde wel iets over een mogelijk motief: iemand, misschien wel het slachtoffer, wilde hém juist dood hebben.

De Bredase verdachte zou op maandagavond 8 april dit jaar zijn stadsgenoot Ger van Zundert (49) in brand hebben gestoken. Dat gebeurde in het garagebedrijf van Van Zundert aan de Sparrenweg in de Bredase wijk Tuinzigt. Hij overleed kort daarna.

Verdachte

Al snel kwam Janie H. in beeld. Hij had een langslepende zakelijke ruzie met Van Zundert. Janie H. meldde zich kort na de gebeurtenissen zelf bij de politie, met een tasje waarin een usb-stick zat en zijn boek dat ooit over zijn leven is geschreven. H. wordt officieel verdacht van moord of doodslag.

LEES OOK:Janie H. uit Breda: van mentaal doorgedraaid tot verdachte van moordaanslag op Ger van Zundert

H. was niet alleen in de garage tijdens het drama. Twee mannen die erbij waren en zich vermoedelijk voordeden als klant, proberen ze nog op te sporen. Een aanhouding zit er nog niet, zei de officier van justitie.

Veel publiek, extra politie

Op de publieke tribune (achter het glas) zaten donderdag tientallen bekenden van het slachtoffer. De rechtbank had zichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen. Er was extra politie op de been maar het bleef rustig, afgezien van gebaren vanaf de tribune.

Toen de verdachte binnen liep, keek hij lang naar de mensen achter hem. Sommigen maakten kennelijk gebaren. Eentje haalde een vinger over zijn keel.

"Ze doen zo tegen mij, meneer Buntsma", zei hij tegen zijn advocaat. De rechtbankvoorzitter had het niet gezien maar waarschuwde de aanwezigen.

Advocaat Buntsma zei na afloop dat hij vindt dat H. aangifte moet doen van bedreiging.

Onderzoek

Op de zitting werd duidelijk dat momenteel onderzoek loopt naar de geestesgesteldheid van H. Daarbij kijken ze ook naar het milieu waarin de man leeft en de mogelijke achtergronden van zijn daad. Ook forensisch onderzoek naar onder meer de sporen loopt nog volop. Maar er is vertraging bij het NFI, zei de officier van justitie.

Janie H.heeft in de politieverhoren intussen verteld dat hij een conflict had met Van Zundert. Er gaan al een tijdje verhalen over grote investeringen van tienduizenden euro's tot tonnen en ook twee motoren die hij kwijt is geraakt aan Van Zundert.

'Ik durf niet'

H. vertelde bij de politie nog niks over de avond van 8 april. Vorige week zou hij verhoord worden maar dat weigerde hij volgens de officier van justitie. "Ik wil wel, maar geestelijk kan ik het niet aan", zei H. donderdag tegen de rechtbank. "Mijn dossier heb ik al een week liggen maar ik durf er niet in te kijken".

"Ik huil al dertig jaar. Ik heb al dertig jaar verdriet. Ik wil als een man komen praten en dan gaan we van A tot Z. Ik wil mijn boek over mijn leven graag in het dossier hebben." Hij vertelde dat hij het zwaar heeft in de gevangenis. "Ik zit met mijn kop tegen het dak van de cel. Ik zit met mijn eigen enorm in de knoei".

Zijn advocaat Buntsma zegt dat H. hulp zoekt. "Hij wil graag aan zichzelf werken maar er is totaal geen psychiatrische hulp die hij krijgt".

'Jongen van de straat'

H. vertelde dat er een vervolg op het boek ('deel 2') komt waarin hij uitleg geeft over de vete met vader en zoon Van Zundert.

De rechtbank besloot donderdag dat in ieder geval zijn biografie 'Jongen van de straat' uit 2016 in het dossier komt. Om inzicht te krijgen in de achtergrond van de verdachte, is het idee.

Mogelijk motief?

Op de zitting donderdag werd duidelijk dat het motief mogelijk toch gezocht moet worden in het slepende conflict tussen slachtoffer en verdachte. "Ik ben misbruikt met mijn zoon door de familie Van Zundert. Ik heb ongeveer 200 stickjes (usb-sticks) Over A en R. (het garagebedrijf van het slachtoffer) Ik stond op een dodenlijst van meneer Van Zundert. Al die mensen die Pipo-neuzen op hebben gehad die mij beschuldigen en mij voor de gek houden die moeten de waarheid horen".

Volgens H. had hij de usb-stickjes uit voorzorg gemaakt. "De 200 stickjes moeten naar iedereen mocht ik dood gaan. Dat zijn ook geluidsopnames waarmee ik kan aantonen dat ze misbruik van mijn zoon en mij hebben gemaakt."

Condoleances

De weduwe en de zoon van Ger waren niet in de zaal. Hun advocaat was er wel en kwam nog kort aan het woord. De rechtbank sprak condoleances uit tegen de advocaat en vroeg die over te brengen. De familie gaat een vordering indienen bij de verdachte.

Janie H. zit sinds de gebeurtenissen in voorarrest in de PI in Hoogvliet. Hij zit sinds zijn arrestatie in beperkingen. Dat betekent dat hij beperkt contact mag hebben met de buitenwereld.

In de cel

Hij blijft ook de komende maanden in de cel, zijn advocaat heeft geen verzoeken ingediend om zijn voorarrest op te heffen.

Op 2 september gaat de rechtszaak verder. Wanneer de inhoudelijke behandeling volgt is nog onbekend.