'Afspraak over verkoop zelfmoordpoeder is doekje voor het bloeden’, zegt vader overleden Ximena Knol

Ximena kon eenvoudig aan het poeder komen. Het was verkrijgbaar als conserveringsmiddel.

Die verkoop aan particulieren moet stoppen door de afspraken die minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft gemaakt. Hij heeft een gedragscode opgesteld met fabrikanten, groothandelaars, winkeliers, webshops, bijwerkingeninstituut Lareb in Den Bosch en 113 Zelfmoordpreventie, zo werd donderdag bekend gemaakt.



En bedrijven dan?

De vader van Ximena Knol heeft grote bedenkingen. Dat de verkoop aan particulieren wordt bemoeilijk, is niet genoeg, vindt hij. " Als ik me vandaag nog laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel, dan kan ik morgen dat spul als bedrijf toch kopen. En weet je weet dat ons land ruim 1,25 miljoen zzp’ers heeft? Hoe voorkom je dat zij die chemische producten inslaan? Hoe ga je dit controleren?”, vraagt Knol zich hardop af.



"Ik vind het een ontzettend makkelijke poging van de minister, er is immers geen wetswijziging voor nodig. Bovendien heeft de sector vorig jaar zelf al een zelfregulering besloten. Nee, ik ben zelfs bang dat er een averechts effect uitgaat van deze overeenkomst. Het spul blijft in het buitenland ontzettend gemakkelijk verkrijgbaar. Je bestelt het daar, je laat het bezorgen of je gaat het halen. Vervolgens kan niemand aan de grens je wat in de weg leggen, omdat het product niet op een lijst met verboden stoffen staat."



'Valse geruststelling'

"Op Europees niveau zouden hierover afspraken gemaakt moeten worden. Deze code geeft, ben ik bang, een valse geruststelling. Het is hetzelfde als mensen tegen je zeggen dat je geen last van de eikenprocessierups krijgt, als je met een paraplu door het bos gaat wandelen.” Bovendien hebben veel mensen het zelfdodingspoeder al in huis.



Knol is verder niet te spreken over het feit dat hij de afspraken over de code uit de media heeft moeten vernemen. “Ik vind het heel raar dat wij hierbij niet als gesprekspartner betrokken zijn geweest. We hebben best veel kennis op dit gebied en hebben juist de discussie aangezwengeld.” Dit gebeurde na de dood van dochter Ximena. Ook hebben haar ouders een stichting opgericht, Ximena’s Vlinder, om suïcide onder jongeren bespreekbaar te maken.



Aandacht van media

Of Knol nog contact gaat opnemen met minister De Jonge? “Nee, dat denk ik niet. Ik zal wel een opiniestuk gaan schrijven”, aldus de Udenaar, die bovendien deze donderdag door meer media om een reactie is gevraagd.



