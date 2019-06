Vis in papyrusblad of Romeinse salade, dankzij Elise en Joanieke zet iedereen klassiekers op tafel

“We zijn geen keukenprinsessen hoor. Het is allemaal een beetje uit de hand gelopen”, klinkt het uit de mond van Joanieke. De twee leerlingen van de tweede klas gymnasium Elise (13) en Joanieke (14) moesten voor Latijn een werkstuk maken. “We mochten kiezen uit wagen rennen of eten en drinken. Ik was ziek thuis en zag een kookboek liggen en zo kwamen we op het idee voor het Romeinse kookboek”, vertelt Elise Bons.

“Ik heb af en toe meegekeken en ze tips gegeven maar het meeste hebben ze echt zelf gedaan. Gerechten hebben allemaal een Latijnse naam gekregen en de kookprocessen en de sauzen zijn vertaald. Heel bijzonder”, aldus leraar klassieke talen Polle Dujardin. “Normaal gesproken behandel je teksten of mythen en die staan toch vrij ver van de dagelijkse realiteit. Nu wordt de oudheid tastbaar, zelfs eetbaar.”

Het kookboek van Elise en Joanieke.

'Rare jongens, die Romeinen'

De Romeinen hielden van uitgesproken smaken. “Het was een bizarre keuken. Door alle combinaties van zoet, zout en bitter bij elkaar is het soms lastig te eten. Ze gebruikten bij veel gerechten hun beroemde vissaus, garum en daardoor smaakt het soms behoorlijk zout. Maar er zitten zeker ook lekkere dingen bij. Multo bene,” Voor Joanieke is de meloensalade favoriet. Maar ook de garum kunnen beiden bijzonder waarderen.

‘Koken met de Romeinen’ is inmiddels toe aan de tweede druk. Joanieke en Elise denken alweer na over een vervolg. “Grieks?” “Shit, nu is ons geheim verklapt”, lachen ze.