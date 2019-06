Geen gewonden bij beschieten huis: dader 'toch' 3,5 jaar cel in

De rechtbank in Den Bosch heeft een schietpartij, vorig jaar oktober in Den Bosch waarbij geen slachtoffers vielen, hoog opgenomen. Volgens de rechter is het puur toeval en een kwestie van geluk dat er niemand gewond raakte toen een huis aan de Muntelwal onder vuur werd genomen.

De 26-jarige dader werd veroordeeld tot drie en een half jaar cel wegens een dubbele poging tot doodslag en verboden wapen- en munitiebezit. Justitie had vijf jaar geëist, omdat er tijdens de aanslag meer mensen in het huis waren. De rechter achtte dit niet bewezen.

Vanuit auto beschoten

Het huis werd vanuit een auto beschoten. Op dat moment zat op de bank in de woonkamer een man en stond in de keuken een vrouw. Zij werden dus niet geraakt; de bank wel, minstens één keer. De nu veroordeelde man ontkent dat hij bij het incident was betrokken. Er zat echter dna van hem op het wapen en een getuige had de wagen gezien waarin hij zat.



De rechter noemde de schietpartij een ernstig gebrek aan respect voor de lichamelijke integriteit en gezondheid van de twee mensen die in het huis waren. Een motief voor de daad is nooit duidelijk geworden en verder nam het de rechter de dader kwalijk dat hij verschillende wapens en munitie in bezit had.



