Man met mesje pakt bezoeker moskee Breda vast, politie arresteert hem; niemand gewond

BREDA -

Het is nog onduidelijk wat de man heeft bewogen die vrijdagmiddag moskee Arrahman in Breda binnenkwam met een mesje. Hij stapte op een andere bezoeker af, pakte hem vast en ging daarna rustig naar buiten. Dit meldt de politie. Er raakte niemand gewond. Van een steekincident was volgens de woordvoerster van de politie geen sprake.