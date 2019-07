Breda gaat Eurovisie Songfestival niet organiseren

Volgens de gemeente voldoet het Breepark qua capaciteit en technische voorzieningen aan alle vereisten, maar zijn er te grote financiële risico's om het evenement te organiseren.

Niet realistisch

Daan Quaars, wethouder evenementen van Breda laat in een reactie weten dat 'Breda een stad met lef en grootstedelijke

ambities is'. "Daarom hebben we ons vol vertrouwen voor de organisatie van het songfestival aangemeld.

Uit een nadere toelichting op de spelregels van dit bijzondere evenement lijkt het erop dat de totale

garantie voor het aanzienlijke bedrag eenzijdig door de gemeente afgegeven moet worden. Dit is niet

realistisch."

"Zeker omdat het evenement niet alleen promotie voor Breda, maar voor heel Nederland

oplevert. We kijken vol trots terug op de afgelopen weken waarin veel energie is losgemaakt en veel

partijen bij elkaar zijn gebracht. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd

dat heel Nederland heeft gezien of gehoord wat we in huis hebben en dat er zich nog prachtige

kansen voor Breda en Breepark zullen voordoen!”



Alleen Den Bosch nog

In Brabant is alleen de gemeente Den Bosch nog de enige die kans maakt op de organisatie van het festival dat in het voorjaar van 2020 moet plaatsvinden.

Breda zegt de organiserende stad uiteindelijk te willen ondersteunen 'in de uitwerking om er

qua promotie voor Nederland het beste uit te halen'.