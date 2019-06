Brabantse commissaris wil Songfestival echt binnenhalen: 'We doen alleen mee om te winnen'

“De rest van Nederland moet er serieus rekening mee houden dat het komende Eurovisie Songfestival in Brabant gehouden wordt.” Commissaris van de Koning Wim van de Donk laat weten ‘buitengewoon serieus’ te zijn als het gaat om het organiseren van het Songfestival in Brabant in 2020. “Als we een poging doen, dan doen we dat om te winnen. Het zal geen 'losing game' worden.”

“Brabant telt volop mee en dat kunnen we hier ook laten zien. Cultuur en zang vinden we allemaal belangrijk”, aldus Van de Donk. Hij zegt alleen maar serieuze pogingen te doen om het Songfestival naar de provincie te krijgen. “Waarom zou het Songfestival per definitie alleen naar Amsterdam of Rotterdam kunnen? Waarom niet naar Brabant?”

Na de winst van Duncan Laurence bij het afgelopen Eurovisiesongfestival in Tel Aviv, mag Nederland het festival van 2020 organiseren. Diverse steden willen het muziekevenement binnenhalen. Zo is er belangstelling uit onder meer Amsterdam, Maastricht, Den Haag en Rotterdam. En ook Brabant waagt zich dus nu aan de race.

Samenwerking B5

Van de Donk laat weten dat de vijf grootste Brabantse gemeenten (Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond) samen gaan bepalen welke stad als locatie voor het Songfestival naar voren wordt geschoven.

De gemeente Den Bosch heeft zijn interesse voor de organisatie van het Songfestival via een brief kenbaar gemaakt aan de NPO, AVROTROS en de European Broadcasting Union. Directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen zei eerder dat dat de ‘enige Brabantse locatie is met voldoende capaciteit om zo’n immens evenement te huisvesten’. Breda denkt ondertussen aan evenementenlocatie Breepark in die stad.

Of dit alle mogelijke plekken zijn, weet Van de Donk nog niet. “We kunnen pas uitspraak doen over een plek als we precies weten aan welke voorwaarden we moeten voldoen”, legt Van de Donk uit. “Maar dat is nu allemaal in beweging, dus reken er maar op dat we serieus voorsorteren.”

Hoge kosten

Dan is er nog de vraag of Brabant het zich wel kan veroorloven om het Eurovisie Songfestival te organiseren. Tel Aviv investeerde naar verluidt meer dan 6 miljoen euro. Of Brabant een dergelijk bedrag kan ophoesten, kan Van de Donk nog niet zeggen. “Er horen inderdaad hoge kosten bij, maar soms doe je zo’n investering omdat dat ons ook wat waard is. Zo kunnen we ons internationaal op de kaart zetten.”

“Ik ga in ieder geval samen met het College van Gedeputeerde Staten mijn best doen om die Brabantse partijen een kansrijk bod te laten doen. We zijn nu nog in de fase van onderzoek en voorbereiding, maar dat doen we in ieder geval heel serieus.”