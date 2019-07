Hooligans die 'Kick Out Zwarte Piet' te lijf wilden gaan, horen taakstraffen en celstraf eisen

Acht hooligans die tijdens de sinterklaasintocht in Eindhoven demonstranten van 'Kick Out Zwart Piet' te lijf wilden gaan, stonden maandag voor de rechtbank in Den Bosch. Justitie eiste tegen een van hen een gevangenisstraf van twee maanden. De zeven anderen hoorden taakstraffen variƫrend van 100 tot 140 uur. Woensdag staan nog zeven andere verdachten voor de rechtbank.

De intocht op 17 november vorig jaar begon als een groot feest, maar liep uiteindelijk totaal uit de hand. Een groep van ongeveer veertig demonstranten van de actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ had toestemming gekregen om bij het Catharinaplein te demonstreren tegen Zwarte Piet. Ze betoogden dat Zwarte Piet een ‘racistische karikatuur’ is.

Een groep van ongeveer honderd pro-Zwarte Piet-demonstranten riep beledigende spreekkoren en gooiden met eieren en bier. Ook provoceerden en schopten ze de politie. Ze probeerden uiteindelijk door de politieafzetting te breken om bij de 'Kick Out Zwarte Piet'-demonstranten te komen. Die werden voor hun eigen veiligheid naar het politiebureau gebracht.

Voor de rechtbank

Zeven demonstranten van 'Kick Out Zwarte Piet' en een politieagent deden aangifte. Ook zijn er schadeclaims ingediend voor onder meer de kleding die beschadigd was door de eieren. In totaal worden vijftien mensen verdacht van openlijke geweldpleging. Sommigen hadden al een strafblad voor onder meer vernieling, bedreiging, diefstal, drugsbezit en wapenbezit. Tegen één van de verdachte werd maandag een gevangenisstraf geëist omdat de verdachte in augustus 2014 al was veroordeeld, voor mishandeling. Als er binnen vijf jaar weer een soort gelijke veroordeling is, mag er geen taakstraf opgelegd worden.

Justitie eiste tegen één verdachte een gevangenisstraf van twee maanden. De officier van justitie wil dat de verdachten zich ook tijdens de komende twee sinterklaasintochten melden bij de politie. Dan hebben ze ook een gebiedsverbod.

Bijna alle verdachten zeiden in de rechtbank dat de ze er ‘toevallig’ waren. Zo zei een verdachte die maandagmiddag voor de rechtbank stond dat hij met zijn zoontje naar de intocht ging en een bekende tegenkwam bij de demonstraties. Uiteindelijk stond hij vooraan bij de demonstranten en gooide een ei. Hij heeft spijt dat hij misgooide: "Ik zit hier nu toch, ik had beter raak kunnen gooien."

'Kick Out Zwarte Piet-demonstranten reageerden niet'

Een aantal 'Kick Out Zwarte Piet'-demonstranten was in de rechtbank aanwezig. Tijdens de demonstraties hielden zij zich rustig. Een van hen zei: “Het ergste vind ik nog dat er geld is ingezameld voor de mensen die ons dit onrecht hebben aangedaan.” Iemand anders van Kick Out Zwarte Piet zei dat hij niet het gevoel heeft dat de tegendemonstranten spijt hebben van wat ze hebben gedaan.

De advocaat van de demonstranten benadrukt dat het niet hun schuld is. "Ze stonden hun grondrecht uit te oefenen. Terwijl er naar ze werd geschreeuwd en naar ze werd gegooid, reageerden de demonstranten niet", zegt de advocaat.