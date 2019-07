Wordt de slapende luchtmachtbasis De Peel wakker? 'Het porselein viel hier uit de kast'

De 'slapende' luchtmachtbasis De Peel moet vanaf 2022 plaats bieden aan twaalf gevechtsvliegtuigen die gezamenlijk maximaal 3600 vliegbewegingen (starts en landingen) maken. Defensie wil dan drie keer per jaar oefenen rondom de basis in blokken van zes weken. Dat bleek maandagavond tijdens de informatiebijeenkomst in Gemert waarbij omwonenden tal van vragen hadden.

Defensie kampt op dit moment met (geluids)ruimtegebrek en wil graag uitbreiden. Aangezien vliegbases als Soesterberg eerder van de hand zijn gedaan, is het 'ontwaken' van vliegbasis De Peel de enige optie volgens Defensie.

Grote zorgen omliggende dorpen

De 'nieuwe' basis moet een dependance worden van Vliegbasis Volkel waar 7200 vliegbewegingen genoteerd stonden. Ook moet de kazerne op de grens met Limburg beschikbaar blijven voor oefeningen met helikopters vanuit Vliegbasis Gilze-Rijen.

Omwonenden uit de omliggende dorpen als Milheeze, De Rips, Gemert en Bakel maken zich grote zorgen, bleek tijdens de informatiebijeenkomst. Zij vrezen dat de regio straks te veel belast wordt samen met de al operationele bases in Eindhoven en Volkel.

'Porselein viel hier uit de kast'

Bewoners maken zich druk over de overlast van de nieuwe vliegbewegingen. ''Hoe zit het met de isolatie van ons huis?'', vraagt een buurtbewoner. ''En wat betekent de heropening van de vliegbasis voor de waarde van ons huis?'', wordt gevraagd vanuit de zaal. Vragen waarop Defensie niet direct antwoord heeft.

Een melkveehouder die al sinds jaar en dag in de buurt van de basis woont, voelt de bui al hangen. ''Ik weet nog dat we blij waren dat in 1993 het laatste vliegtuig verdween. Het porselein viel hier - toen de basis actief was - uit de kast. En dat hele verhaal krijgen we nu weer?''

Zover is het nog niet. Defensie is nog in overleg met omliggende gemeenten en andere partijen. Voor 1 november 2021 moet er een besluit zijn genomen. Tot die tijd worden er niet geïnvesteerd in de slapende vliegbasis.