Drugsafval wordt steeds vaker gedumpt in rivieren en het riool: 'Drugsproductie neemt zeker niet af'

De teller in 2019 in Brabant staat tot nu toe op dertig dumpingen, vooral jerrycans en vaten op bospaden. Dinsdag was er weer eentje: onbekenden lieten een volle bakwagen met chemisch afval achter, pal langs de hogesnelheidslijn bij Breda.

Er lijkt geen dag voorbij te gaan of er is wel een dumping. De cijfers wijzen uit: gemiddeld was er iedere week eentje. Toch is het de eerste zes maanden 'rustiger' geweest dan in dezelfde periode vorig jaar. Een jaar geleden waren er rond deze tijd al zo'n 50 dumpingen geregistreerd, waaronder drie enorme vondsten van duizenden liters. Ook qua megavangsten is het rustiger.

Riolering en wasstraat dumpplaatsen

Insiders bij de politie wijzen erop dat het steeds maar een deel is van wat er echt wordt gedumpt. "Eenderde wordt gevonden in de natuur. De rest verdwijnt in het riool, rivieren en kanalen, wordt uitgereden over de weg of gaat via mest of wasstraten de put in."

De politie is er zelden of nooit bij als dat gebeurt, maar heeft wel sterke aanwijzingen dat criminelen het op allerlei andere manieren lozen. In een Brabants drugslab is eerder dit jaar iets opmerkelijks gevonden, vertelt een rechercheur die niet met naam genoemd wil worden.

"Een container van een kuub vol met stukjes plastic van tientallen, zo niet honderden vernietigde jerrycans. Het drugsafval, de voormalige inhoud van deze jerrycans, was verdwenen." Hoe, dat weten alleen de daders. Maar de kans is groot dat het chemisch afval gewoon via het toilet of het doucheputje is weggespoeld, opgelost richting de waterzuivering. Alleen het plastic moest nog weg.

Dumpen in het water

Een andere aanwijzing over dumpmethodes was te vinden op de drugsboot in de oude haven van Moerdijk. Al meteen na de ontdekking was er een witachtig spoor zichtbaar op de boeg, bij de wateruitlaat: alsof een zure stof daar naar buiten was gestroomd en het staal had aangetast. Het lijkt erop dat drugsafval gewoon overboord is gespoeld, het Hollandsch Diep in tussen de vissen en watervogels, richting de zee. Dat onderzoek loopt nog.

Politie en het OM geloven er niets van dat er in Brabant minder pillen en speed gemaakt zouden worden. "Het breidt zich uit. We zien de groeperingen, die we op het spoor zijn, zowel in Brabant feiten plegen als daarbuiten: het oosten en noorden van Nederland en in België. Maar ze blijven ook in de eigen provincie actief."

In heel Nederland heeft de politie dit eerste halfjaar zeker 21 labs gevonden. Ook in Brabant blijven ze opduiken, woensdag nog een speedlab in Esch. In de eerste zes maanden waren dat er al een stuk of tien.

De politie is duidelijk over de productie van pillen en speed in Brabant: het aantal labs hier is tot nu toe in lijn met voorgaande jaren. In heel 2018 waren dat 22 labs. De ontmantelde opslagplaatsen voor grondstoffen wijzen ook op nogal wat activiteit. Dat waren er zeker tien.

Allemaal aanwijzingen dat het business as usual is in de onderwereld.

