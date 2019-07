Burenruzie loopt compleet uit de hand: straffen geëist tegen twee vechtersbazen

Ze hadden al langer ruzie, twee families die in dezelfde straat in Tilburg woonden, de Korhoenstraat. Eind vorig jaar culmineerde het conflict in een enorme steek- en vechtpartij. Drie mensen raakten er gewond, drie werden er aangehouden en tegen twee van hen werd dinsdag bij de rechtbank in Breda een straf geëist.

Een man van 34 zou als het aan de officier van justitie ligt, 24 maanden de cel in moeten, waarvan acht voorwaardelijk. Volgens haar heeft deze Tilburger twee mensen met een honkbalknuppel bewerkt.



Trappen tegen slachtoffer op de grond

Een Tilburger van twintig gebruikte geen honkbalknuppel, volgens justitie heeft hij wel staan trappen tegen iemand toen het slachtoffer op de grond lag. Dat zou hem op 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien weken moeten komen te staan.



Er was nog een derde man gedagvaard. Tegen deze 52-jarige Tilburger werd vrijspraak geëist. Justitie kon geen bewijs vinden voor het feit dat hij iemand zou hebben gestoken met een mes. Zowel in het dossier als tijdens de zitting kon dit niet worden aangetoond. Het slachtoffer kon evenmin met zekerheid zeggen wie gestoken had. Er zou overigens ook nog een andere man met een mes zijn verwond.



Agressie en paniek

De vechtpartij begon die 5e december ’s avonds rond een uur of halftien met de vernieling van een huis aan de Korhoenstraat. Enige tijd later kreeg de meldkamer van de politie verscheidene paniekmeldingen over een massale vechtpartij waarbij tien personen waren betrokken. Agenten constateerden een zeer grimmige sfeer, zagen veel agressieve mensen op straat en mensen die in paniek waren. Uiteindelijk wisten ze met een politiehond de rust terug te brengen.



Ook ruiten gesneuveld

Ondertussen waren niet alleen enkele buurtbewoners gewond geraakt, ook veel ruiten moesten het ontgelden. Ruzie over een parkeerplaats zou de druppel geweest zijn die de emmer had doen overlopen.



LEES OOK: Burenruzie loopt uit op massale vechtpartij met drie gewonden, 60-jarige Tilburger aangehouden