Processierups knuffelen officieel afgeblazen na belletje van gemeente Gilze en Rijen

Het was al overduidelijk dat het Facebookevenement ‘Lang weekend processierups knuffelen’ een grote grap was en dus niet serieus door zou gaan. Maar gemeente Gilze en Rijen heeft toch voor de zekerheid toch maar aan de organisatie gevraagd of ze de belangstellenden wil laten weten dat het evenement van 19 tot 22 juli bij de Vijf Eiken in Rijen niet plaatsvindt.

"Voor ons was snel duidelijk dat het om een grap ging. Maar niet iedereen interpreteert zo'n oproep hetzelfde. Dat hebben soortgelijke oproepen in het verleden wel bewezen", legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Het evenement was bedoeld om naast alle ellende die het de eikenprocessierups met zich mee brengt, ook een 'positief geluid te laten horen'. En dat zagen veel mensen eigenlijk wel zitten. Al 17.000 mensen hebben op Facebook toegezegd lekker te willen komen knuffelen. En bijna 50.000 mensen zijn geïnteresseerd in het evenement bij de Vijf Eiken in Rijen.

'Benieuwd naar de plannen'

Dat zag ook de gemeente Gilze en Rijen. "Ze belden vorige week op en zeiden dat ze het een superleuke actie vonden, maar ze waren ook wel benieuwd naar onze plannen", vertelt medeorganisator Erik Ratelband uit Tilburg. Hij stelde ze meteen gerust en bevestigde dat het een grap was. "Dit evenement gaat nergens over en we gaan er dus ook niets mee doen.”

Daarmee leek de gemeente te zijn gerustgesteld. "Totdat ze twee dagen later opnieuw belden", vertelt Erik lachend. Want de gemeente was er toch nog niet helemaal zeker van dat de grap voor iedereen duidelijk was. “Om misverstanden, teleurstellingen en wellicht onveilige situaties te voorkomen, hebben we de organisatoren gevraagd aan te geven dat het evenement niet serieus is en er dan ook geen reden is om het te bezoeken”, schrijft de gemeente.

Verplaatst naar 2020

En omdat de organisatie van het ‘rupsen knuffelen’ de rotste niet is, wilde ze daar wel aan meewerken. "Het wordt nu mei 2020, dan is het ook niet zo warm", lacht Erik. "En hoewel mensen het vervelend vonden omdat ze er speciaal vrij voor hadden gevraagd, konden de meeste mensen er wel mee leven." Dus schrijf het in je agenda voor volgend jaar!

Hoewel dit evenement als grap bedoeld was, zijn er veel mensen die absoluut niet om de rups kunnen lachen. Omroep Brabant kreeg op het meldpunt meer dan 9.000 meldingen van overlast binnen. Veel mensen klagen over de ontzettende jeuk die de brandhaartjes van de rups kunnen veroorzaken.