Darkwebwinkel dealde drugs over de hele wereld: fikse celstraffen opgelegd

De mensen achter een criminele webwinkel draaien voor vijf jaar de cel in. Ook een Werkendammer krijgt die straf. Hij maakte de doosjes waar de illegale pillen en poeders in gingen.

De Werkendammer (49) had thuis een printerfarm. Daar stonden zes 3D-printers waarmee hij make up-doosjes met een dubbele bodem maakte en ook inktcardridges. Daarin konden drugs worden verstopt. Ze verstopten de drugs ook in dozen van Nintento-spelcomputers: xtc, ketamine, lsd, MDMA en coke. Alles was bij ze te koop.

Wereldhandel

Volgens het OM verkocht de webwinkel, waar hij de doosjes voor maakte, 'tienduizenden pakketjes' over de hele wereld. Van Australië tot Egypte en van Rusland tot de VS.

De verdachten werden betaald met cryptomunten.

Volgens de rechtbank in Rotterdam hadden ze een omzet van zeker 800.000 euro. Twee jaar lang deden ze dat. "Makkelijk geld voor weinig werk", noemde het OM hun werkzaamheden op de zitting.



Amsterdam

De andere twee veroordeelde mannen komen uit Amsterdam, ze kregen ook ieder vijf jaar cel. Een vriendin van een van de Amsterdammers kreeg 52 dagen en een werkstraf van 240 uur voor haar beperktere aandeel.

De rechtbank tilde zwaar aan de handel en ook het wapenbezit en witwassen van enkele verdachten. Er was 6,5 jaar geëist maar niet alles kon worden bewezen.

Pakketjes

In Amsterdam hadden ze een kantoor en inpakafdeling. De politie kon met een technische infiltratie bij ze binnen dringen en bewijzen verzamelen.

Postpakketten werden in onder meer een Amsterdamse tabakswinkel door de politie getraceerd en een van de verdachten vergat een keer versleuteld te communiceren. Zo werden onder andere de bestellijst en de afleveradressen gevonden.

Maart vorig jaar werden ze uit de lucht gehaald en onlangs was er de rechtszaak.



Veel handel

Volgens het OM zijn in totaal via het dark web meer dan 38.000 xtc-pillen, 63.000 LSD-trips, 100 kilo MDMA (de werkzame stof van xtc), 5 kilo cocaïne, 10 kilo ketamine en kleinere hoeveelheden crystal meth en cannabis verstuurd.



De verdachten zijn nog niet van het OM af. Dat heeft al aangekondigd dat ze voor 2 miljoen euro (hun vermeende misdaadwinst) worden kaalgeplukt.