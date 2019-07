Eikenprocessierups kan nog steeds niet overal worden bestreden: 'Frustrerend'

“Het is vechten tegen de bierkaai”, vertelt een woordvoerster van de gemeente Breda. Vorige week vrijdag nog raadde de gemeente mensen af naar de Galderse Meren te komen vanwege de eikenprocessierups. ”Als de rupsen in de ene boom zijn verwijderd, duiken ze in een andere boom weer op. Het houdt ons bezig en het is frustrerend om te zien hoe groot het probleem is.”

De gemeente richt zich in de bestrijding op plekken rond bijvoorbeeld scholen, sportvelden en kinderboerderijen. De woordvoerster laat weten dat de gemeente nu al bezig is om te onderzoeken of de aanpak van de rups volgend jaar op en andere manier kan worden geregeld. In het meldpunt van Omroep Brabant kwamen 194 meldingen uit de gemeente Breda.

'Te veel om alles te controleren'

Ook in de gemeente Oss blijft de eikenprocessierups een probleem. “Er zijn te veel meldingen om alles te controleren”, vertelt een woordvoerder, die meldt dat bij de gemeente zelf ongeveer 350 meldingen zijn binnengekomen. In ons meldpunt kwam de teller op 170 meldingen uit. Volgens een woordvoerder komen veel meldingen overeen met elkaar.

“Nesten bij scholen, fietspaden en bedrijfsterreinen gaan voor op de rest. Die worden zo snel mogelijk weggehaald.” Vanwege de drukte kan hij niet aangeven binnen hoeveel dagen de nesten verwijderd worden.

'Dweilen met de kraan open'

Met 354 meldingen eindigde Tilburg op de eerste plek in ons meldpunt. Volgens een woordvoerder krijgt de gemeente zelf ook veel meldingen, wat de ernst van de problematiek onderstreept. “Het is een groot probleem en daar schrikken we van.”

“We zijn heel druk bezig om alle meldingen na te lopen, maar we kunnen niet overal meteen bestrijden. Het is een beetje dweilen met de kraan open.” Net als in de andere gemeentes krijgen scholen en openbare plekken waar veel mensen komen voorrang bij de bestrijding.

In Tilburg staan tienduizenden eikenbomen, die werden geplant toen de eikenprocessierups nog helemaal geen probleem was. “Eigenlijk worden we geconfronteerd met kennis die we in het verleden nog niet hadden. We proberen, met de kennis die er nu is over de rups, te kijken hoe we de situatie in de volgende jaren beheersbaar kunnen maken.”

Wél verhoging van bestrijdingscapaciteit

Den Bosch is de enige gemeente die aangeeft dat de bestrijdingscapaciteit wel is uitgebreid. Vanaf deze week werken twee teams van vier mensen per team aan de bestrijding van de rups.. Volgens een woordvoerder worden per wijk steeds meer meldingen afgehandeld. Scholen, zwembaden, zwemplassen en stations krijgen daarbij voorrang. De gemeente Den Bosch stond met 211 meldingen derde in de top vijf van ons meldpunt.

De gemeente Eindhoven, met 285 meldingen nummer twee in de top vijf, is ook om een reactie gevraagd. Die volgt mogelijk later, zo laat een woordvoerder weten.