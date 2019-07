Wie kent deze mannen? Politie deelt herkenbare foto's relschoppers Den Bosch

LEES OOK: Politie dreigt beelden relschoppers FC Den Bosch te delen: 'Meld je, over een week sta je online

Na de voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en Go Ahead Eagles op 22 mei ontstonden rellen bij stadion De Vliert in Den Bosch. Een grote groep supporters van FC Den Bosch keerde zich met grof geweld tegen de politie. Onder meer werden stenen en fietsen gegooid.

Vorige week deelde de politie foto's van twaalf betrokkenen. De foto's waren geblurred, onherkenbaar gemaakt. De politie gaf de (jonge)mannen op de foto's een week de tijd om zich te melden, anders zouden herkenbare foto's verspreid worden. Acht mannen besloten inderdaad om zich te melden.



Aanvankelijk zochten de supporters van FC Den Bosch na de wedstrijd in de nacompetitie de confrontatie met supporters van de Go Ahead Eagles. Ze bereikten de supporters van de tegenpartij niet, door tussenkomst van de politie.

Het geweld richtte zich vervolgens tegen de politiemensen. Er werd onder meer gegooid met stenen, fietsen en stukken hekwerk. Er raakten geen agenten gewond.

Er werden direct vier mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging.

FC Den Bosch verloor die woensdagavond met 1-0 van Go Ahead Eagles en was daardoor uitgeschakeld in de play-offs om promotie naar de eredivisie. Lang leken de Bosschenaren het te gaan redden, maar in de slotfase ging het toch mis.