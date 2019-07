Digitale kinderlokker Jack S. die door wraakvader in elkaar werd geslagen, krijgt hogere straf

De digitale kinderlokker Jack S. is vrijdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot zestien maanden cel en tbs met voorwaarden. Hij viel meerdere meisjes lastig. In januari 2017 werd hij door de vader van een van die meisjes, Helmonder Mario Haazen, in elkaar geslagen. Ook had S. kinderporno in zijn bezit.

De straf is hoger dan de straf die de rechter eerder oplegde. Die veroordeelde S. tot veertien maanden en tbs met dwangverpleging.

De 49-jarige man plaatste in april 2016 foto’s en teksten van de 13-jarige dochter van zijn ex-vriendin op sekswebsites. Hij deed alsof het meisje zich aanbood voor seksuele handelingen. Ook nam hij socialmedia-accounts van het meisje over. Hij deed dit omdat hij kwaad was op de moeder van het meisje, die hun relatie had verbroken.

In januari 2017 bedreigde Jack S. zijn ex-vriendin met dreigende teksten en een foto van een meisje met een schotwond in het hoofd.

Chocolade en bloemen

Bij de minderjarige dochter van Helmonder Mario Haazen, drong Jack S. de achtertuin van hun huis binnen en legde daar chocolade en bloemen voor haar neer.

De vader van dit meisje nam uiteindelijk het recht in eigen hand en sloeg S. met een sneeuwschuiver meerdere keren op het hoofd. Haazen werd hiervoor veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Dit tot verbazing van zijn dochter.

Ontucht

Anders dan de rechter vindt het gerechtshof ook bewezen dat S. ontucht pleegde met een 13-jarig meisje. Het hof wijst erop dat de man zich op social media voordeed als 17-jarige jongen en het slachtoffer er op listige wijze van overtuigde naaktfoto’s van zichzelf aan hem te sturen. Hoewel er geen lichamelijk contact heeft plaatsgevonden, vindt het gerechtshof dat dit ook onder ontucht valt.

In de fout

S. verbleef al eerder in een tbs-kliniek, maar ging na het einde van zijn behandeling weer in de fout. Toch volgt het gerechtshof de aanbeveling van deskundigen om weer tbs met voorwaarden op te leggen. De man moet zich onder meer verplicht laten opnemen en zich laten behandelen in een kliniek. Verder wordt het hem verboden om op welke manier dan ook contact te hebben met de slachtoffers.