Hogere straf digitale kinderlokker Jack S. die door wraakvader Mario Haazen in elkaar werd geslagen

DEN BOSCH -

De digitale kinderlokker Jack S. is vrijdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot zestien maanden cel en tbs met voorwaarden. Hij viel meerdere meisjes lastig. In januari 2017 werd hij door de vader van één van die meisjes, Helmonder Mario Haazen, in elkaar geslagen. Ook had S. kinderporno in zijn bezit. De straf is hoger dan de straf die de rechter eerder oplegde. Die veroordeelde S tot veertien maanden en tbs met dwangverpleging.