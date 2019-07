Met eigen volkslied willen Guido Weijers en Freek Haverman het gevoel van Breda Live overbrengen

"Het is de parel waar ik zo van hou. Mijn stad in Brabant blijf ik altijd trouw." De eerste twee zinnen van het lied spreken de trots al uit voor de stad. Het koppel uit Breda wilde voor het festival dan ook een echt 'Bredaas anthem’ maken.

“Met het lied willen we het gevoel overbrengen van Breda Live: de ontspannen sfeer van het Bredase feestje”, zegt Haverman.

Beluister hier het anthem voor Breda Live:

Lied 'Bij ons in Breda'

'Iets extra's voor Breda Live'

Guido Weijers presenteert dit jaar voor de derde keer Breda Live. Vrijdag traden onder anderen Davina Michelle, BLØF en Racoon op. Zaterdag staan onder andere Jett Rebel, Ilse DeLange en Guus Meeuwis op het podium.

“Ons werd gevraagd of we dit jaar iets extra’s konden toevoegen. Toen kwamen we op het idee om een soort Bredaas volkslied te maken, maar dan voor Breda Live. Samen met zanger Menno Goedhart zijn we toen gaan schrijven”, vertelt Haverman.

Het lied was volgens Haverman op zo’n manier geschreven, dat het publiek goed mee kon doen. En dat was dan ook te merken: het hele publiek zong uit volle borst ‘Breda!’.

Volkslied

Zaterdag zingen de twee opnieuw het lied op de tweede (en laatste) dag van het festival. Dat is ook de dag dat twee mensen elkaar het ja-woord gaan geven op het podium voor 15.000 mensen.

Haverman hoopt dat het lied niet alleen wordt gezongen op Breda Live. “Het zou mooi zijn als het een klassiek Bredaas volkslied wordt en dat het lied blijft hangen in Breda. Misschien klinkt het wel in de kroegen op feestelijke momenten, als NAC bijvoorbeeld weer eens wint.”