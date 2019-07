WK-finale komt eraan: iedereen wil Kika, Jackie, Daniëlle en de andere OranjeLeeuwinnen zien winnen

De halve finale van het WK vrouwenvoetbal werd door ruim vijf miljoen Nederlanders op tv gevolgd. Dat zullen er bij de finale op zondag zeker nog meer zijn. In Boxmeer, Riel en Valkenswaard kunnen de liefhebbers nu al nauwelijks wachten op deze kraker tussen de VS en de OranjeLeeuwinnen.



De Brabantse speelsters in het team van bondscoach Sarina Wiegman legden in deze plaatsen de basis voor hun prachtige voetbalcarrière. Kika van Es begon – net als de Noord-Limburgse Lieke Martens - bij Olympia ’18 in Boxmeer. Jackie Groenen stal op jonge leeftijd de show bij VV Riel en Daniëlle van de Donk heeft veel te danken gehad aan SV Valkenswaard (en andersom).

Valkenswaard

In Valkenswaard verzamelen de fans zich in de kantine van de plaatselijke SV. Op sportpark den Dries staan één groot scherm en twee kleinere, zo laat de supertrotse voorzitter Jacques van Gerven weten.

Voor zondag worden echter zeker honderd kijkers verwacht. Wat wil je: DJ Nick is er en in de rust is er een penaltycompetitie, zo probeert de club op haar site en via Facebook belangstellenden te lokken.

LEES OOK: Voetbalclub Daniëlle van de Donk vol spanning tijdens kwartfinale WK: 'Ze blijft ons Daantje'

Boxmeer

Zeker zo druk zal het op het Wilhelminaplein in Boxmeer worden. In de schaduw van de Sint-Petrusbasiliek staat al enige dagen een groot scherm. Afgelopen woensdag dromden al veel voetballiefhebbers samen om Nederland – Zweden te kunnen zien.

Voor zondag wordt rekening gehouden met een nog grotere belangstelling. “We gaan er een mooi feest van maken”, zegt Sven Janssen van Hotel Riche, dat het evenement organiseert met Cantina La Bamba. Het naburige ’t Centrum is tijdens het WK omgedoopt tot Kika Oranjecafé. Onder het motto ‘Kom Kika Kieke’. Jammer is wel dat de geboren Groeningse haar basisplaats is kwijtgeraakt, maar dat kan de pret in Boxmeer niet drukken. Ook omdat er een wedstrijd wordt gehouden met een shirt en schoenen van Oranjes nummer 5 als prijzen.

LEES OOK: Het Kika Oranjecafé gaat uit zijn dak na 2-1 tegen Canada, ook al speelde Kika van Es niet mee

Riel

In Riel hebben ze ervaring met een grote belangstelling tijdens een titeltoernooi. Twee jaar geleden puilde café Kerkzicht uit toen het nationale vrouwenvoetbalelftal de finale van het EK bereikte en die uiteindelijk won.

”Hier hebben we Jackie ook gehuldigd, in 2017”, kan VV Riel-voorzitter Herman Stroucken zich nog goed herinneren. Franco Lemans, uitbater van de zaak, heeft er zin in. “Er staan binnen en, met name voor de rokers, ook buiten in totaal vier schermen. Verder is er een dj, een bieractie en gaan we net als twee jaar geleden trakteren op speciale Groenen-shotjes bij elk doelpunt van Oranje.”

LEES OOK: Een 'groen shotje' bij elk doelpunt van de Oranjeleeuwinnen, Riel steunt Jackie Groenen

Goirle

GSBW, waar Jackie Groenen haar eerste stappen als voetbalster zette, onderneemt niets tijdens dit WK. Maar Anita Jacobs leeft wel meer dan enthousiast mee, ze is voorzitter van de Goirlese voetbalclub en trainde Jackie bij deze vereniging.

LEES OOK: Bij de 'kaboutertjes' zagen ze het al, kleine Jackie Groenen ging een grote voetbalster worden

Huldiging?

Ook al moet je de huid niet verkopen voor de beer geschoten is: in twee van de drie genoemde plaatsen wordt aan een huldiging gedacht. Het bestuur van SV Valkenswaard weet dat Daniëlle na het WK op vakantie wil, maar het hoopt het ‘kind van de club’ toch in de bloemetjes te kunnen zetten. Ook de gemeente Boxmeer is wat van plan, hierover is ze in overleg met Olympia ’18, zo meldt een woordvoerster.

De zegsman van de gemeente Goirle verwacht dat er hier geen huldiging aan zit te komen.