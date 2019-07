Wat te doen aan die vreselijke jeuk door de eikenprocessierups? Dit zijn de do's en don'ts!

De jeuk die door de brandhaartjes van de eikenprocessierups wordt veroorzaakt drijft ons soms tot waanzin. Over hoe je het best van de jeuk afkomt, zijn de meningen verdeeld. Daarom legt Omroep Brabant verschillende oplossingen voor aan deskundige Henk Jans, die korte metten maakt met allerlei fabeltjes, maar ook tips heeft die je kunt gebruiken.

Jans, als arts verbonden aan de GGD West-Brabant, is sinds enige tijd een veel geraadpleegd man. Wat wil je, hij is een van dé experts die weet wat je wel of juist niet moet doen aan de jeukende bultjes.

“Laat ik beginnen met te zeggen dat we met zeventien miljoen mensen zijn en dat we allemaal anders zijn. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander misschien helemaal niet. Mijn belangrijkste tip, en dat zal bij iedereen effect hebben: niet aankomen! Maar ik begrijp dat dat makkelijker is gezegd dan gedaan.” En dus willen we graag weten wat we beter wel en niet kunnen doen.

De do's!

Crèmepjes zoals after sun met aloë vera, sudocrème, aambeienzalf en crèmes op basis van menthol, eucalyptus en calendula

“Al deze crèmes hebben een verkoelend of verzachtend effect op je huid waardoor je minder jeuk of brandende pijn hebt en dus minder krabt. Dus ja, dat kan zeker werken, hoewel dat bij de een beter zal zijn dan bij de ander." En mocht de aambeienzalf niet werken: niet weggooien. het schijnt goed tegen rimpels te werken!

Tape, plakband of kledingroller

“Ja, dit helpt absoluut! Omdat je met tape of plakband de haartjes van de rups van je huid haalt. Ik wil mensen wel waarschuwen geen ducttape te gebruiken! Die heeft zoveel kracht, daar kun je bij wijze van spreken een lamp mee ophangen. Maar dus ook je huid mee kapot trekken. Zeker bij mensen met een kwetsbaar en gevoelig velletje zoals baby’s en ouderen. Wat ook nog wel eens kan helpen: een kledingroller, maar dan wel een waarvan je de buitenkant steeds kunt vervangen."

Met een ijsklontje over de rode bultjes wrijven

“IJsklontjes hebben een verkoelend en verdovend effect waardoor je minder gaat krabben. Dus ja, helemaal goed.”

Je kleren wassen op zestig graden

“Dit is zeker een aanrader. Om twee redenen: je spoelt je kleren uit plus dat op 60 graden de eiwitten van structuur veranderen. Daardoor heb je minder jeuk. Maar goed, ik snap ook wel dat niet alle kleding geschikt is om op 60 graden te wassen. Dan ben je straks van de jeuk af, maar passen je kleren niet meer. Maar doe het dan toch zeker op 40 graden.“

Met weegbreeblad, dovenetel of azijn over de bultjes wrijven

“Dit komt uit de volksgeneeskunde en er zitten inderdaad zuren in deze planten. Die zorgen ervoor dat de stekende pijn die je bijvoorbeeld ook door een brandnetel krijgt, minder wordt. De plant Hondsdraf werkt op eenzelfde manier. Door over de jeukende plekken te wrijven, neemt de jeuk binnen een paar uur af. Azijn zal ook zeker helpen."

De dont's!

Een föhn of heet theelepeltje op de bultjes zetten

“Dit is echt een afrader! Het is een fabeltje dat je hiermee de eiwitten die de jeuk veroorzaken kunt stollen. Het is gewoon gevaarlijk! Je kunt zomaar je huid verbranden."

(Witte) tandpasta op de bultjes smeren

“Tja, tandpasta, wat zal ik ervan zeggen? Misschien als er mint inzit? Die zal ervoor zorgen dat je niet of minder gaat krabben. Maar nee, ik raad het toch af. Tandpasta sluit je huid namelijk helemaal af en dat is nooit goed, bultjes of niet. Sowieso is de beste manier om gewoon de natuur z'n gang te laten gaan en te beseffen dat het vanzelf weer overgaat.”

Koelelementen rechtstreeks uit de vriezer

“Hier moet je dus echt mee oppassen! Het zal zeker verzachtend werken, maar door een diep bevroren koelelement zo op je huid te leggen, kan die verbranden. Gevaarlijk dus. Doe er altijd een handdoek of een zak omheen zodat het element niet rechtstreeks in contact komt met je velletje.”

Je eigen urine bewaren en over de bultjes uitsmeren

“Dit zou kunnen werken als er zuur in je urine zit, maar zure urine is eerlijk gezegd geen goed teken. Je lost dus misschien het ene probleem op, maar hebt er wel een ander voor terug. Overigens is er niets mis met ‘verse’ en gezonde urine hoor. Die kun je gewoon drinken. Denk maar aan mensen die langere tijd in de bossen moeten overleven zonder eten en drinken.”

