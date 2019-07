Eindpunt OranjeLeeuwinnen moet beginpunt zijn, vindt oud-international Van Hoof: 'Nu doorpakken'

“Natuurlijk was ik teleurgesteld, iedereen denk ik wel”, blikt de nog steeds balvaardige Helmondse terug op de eindstrijd. “Je hoopte dat de ploeg, nu ze het zo ver had geschopt, zou doordrukken, maar het ging niet. Amerika was toch wel iets sterker. Desondanks hebben de leeuwinnen een knappe prestatie geleverd.”





Teken om te investeren

Maar wat nu? Hoe kunnen de spelers en vooral de KNVB munt slaan uit de zegereeks, die pas in de eindstrijd werd gestopt. Van Hoof. “Ik vraag me af of de bond gaat doorpakken. Dit toernooi moet een teken zijn dat heel veel meisjes en vrouwen op niveau willen voetballen. Of hen dat mogelijk wordt gemaakt? Ik vraag het me een beetje af.”



'Geld vrijmaken'

“Het heeft al veel te lang geduurd dat we zo ver zijn gekomen. Ik heb al eens eerder gezegd dat het een teken aan de wand is dat vrijwel alle internationals in het buitenland spelen. En waarom? Omdat onze competitie niet zoveel voorstelt. Ik vind dat echt jammer, omdat er echt genoeg talent aan zit te komen. Maar bij welke clubs moeten die straks gaan voetballen? Dat is voor mij de grote vraag. Ik vind dat de KNVB nu veel geld moet vrijmaken die de bond in de eigen competitie zou moeten gaan steken.”