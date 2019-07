Derde verdachte van beschieten huis in Rosmalen meldt zichzelf bij de politie

Agenten bij het beschoten huis in Rosmalen. (Foto: Bart Meesters)

De drie mannen die vastzitten voor het beschieten van een huis in Rosmalen, vorige week donderdag, worden beschuldigd van poging tot moord dan wel doodslag en wapenbezit. Twee verdachten werden eind vorige week opgepakt. De derde man die ook bij de schietpartij betrokken zou zijn geweest, meldde zich maandag zelf. Het gaat om een man van 24 uit Den Bosch.

De woning aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen werd vorige week donderdag vanuit een auto onder vuur genomen. Er waren toen wel mensen in het huis aanwezig, maar niemand raakte gewond. De twee mannen van 27 uit Den Bosch en 21 uit Rosmalen die vorige week werden opgepakt, blijven langer vastzitten. De andere hoofdverdachte wordt mogelijk later voorgeleid.

Ondanks de arrestatie van het drietal is het onderzoek nog niet afgerond. Zo zoekt de politie uit wat de aanleiding voor de schietpartij was en wat er precies is gebeurd. Mensen die meer weten van het incident, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.